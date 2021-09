Celia Lora pose en dentelle uniquement et il n’y a rien à cacher ! | Instagram

Elle ne veut rien cacher à ses fans ! C’est ce que montre la belle Celia Lora avec l’une de ses plus récentes photos sur les réseaux sociaux dans laquelle on peut observer le camarade de jeu mexicain pose en dentelle.

la fille de Chela et Alex Lora Elle a laissé une grande partie d’elle-même à la vue des internautes et a posé pour une photo comme une œuvre d’art avec seulement un joli body en dentelle rose avec beaucoup de transparence.

De la douche, c’est que Celia Lora a posé debout et assez coquette avec le vêtement qui révélait tout ce qui se trouvait sous l’étoile de La Maison des Célèbres; Même son tatouage espiègle du bas du ventre peut être vu clairement, ainsi que ses charmes proéminents.

Le body a été dessiné dans l’anatomie de la belle Célia lora et cela marquait parfaitement sa silhouette contre l’obscurité des murs de la douche. Le patron MTV fait confiance à sa beauté et c’est pourquoi elle n’a utilisé que quelques accessoires discrets et du maquillage naturel.

Un détail qui a séduit ses followers, c’est que les cheveux de l’actrice ont l’air complètement mouillés comme si elle venait de sortir de la douche. L’expression sur le visage de Celia est vraiment captivante.

La femme d’affaires a également partagé cette photo sur son twitter officiel et avec elle, elle a invité les internautes à faire partie de sa page de contenu exclusif, où ils peuvent s’abonner pour avoir plus de contact avec elle.

La célébrité est si généreuse qu’elle lance constamment des promotions pour que plus d’adeptes rejoignent cette communauté et puissent profiter de toute la beauté et les courbes de Celia Lora ; en plus d’avoir l’occasion d’avoir une conversation avec elle.