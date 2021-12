Celia Lora pose en rouge devant le sapin de Noël pour les réseaux

Celia Lora en rouge captive même le Père Noël devant le pin | Instagram

Comme cadeau de Noël ! Sous le sapin, la belle camarade de jeu mexicaine Celia Lora a posé en rouge, exhibant sa beauté au maximum et montrant qu’elle conquérirait même le Père Noël ce Noël.

Dans une dentelle plus que coquette et révélatrice qui laissait ses charmes et ses courbes bien visibles, la belle Celia lora Il a posé devant son sapin et est devenu l’une des images de Noël les plus attrayantes sur les réseaux sociaux.

L’ancien participant de La Casa de los Famosos a posé pour son caméraman avec la tenue rouge qui ferait certainement fondre même le pôle Nord de son apparence attrayante, il l’a complété avec quelques accessoires, ses cheveux complètement raides et son maquillage naturel, l’expression sur son visage et ses beaux yeux clairs faisaient une parfaite harmonie avec le joli sapin blanc aux accessoires saisissants.

La belle fille des dirigeants du TRI, Chela et Alex Lora, a profité de ladite photo pour annoncer sa page de contenu exclusif et, bien sûr, avec cette image, plus d’un a sûrement été encouragé à rejoindre sa communauté.

Récemment, dans une émission spéciale réalisée par la chaîne YouTube Chisme No Like, Celia Lora et d’autres belles camarades de jeu mexicaines ont été interviewées sur leur entrée dans ce monde où les contenus privés et autres deviennent leur principal revenu.

Celia Lora en rouge captive même le Père Noël devant le pin. Photo : Instagram.

Celia a clairement indiqué à quel point elle aimait se consacrer à ceci et à cela aussi, depuis son plus jeune âge, elle rêvait d’être et de ressembler à l’une de ces belles femmes qui apparaissent dans le magazine Bunny, un rêve qu’elle a finalement réalisé.

La célèbre Acapulco Shore a partagé qu’elles étaient les couvertures les plus vendues du célèbre magazine et qu’elle en a récemment lancé une de plus, alors Celia lora n’exclut pas la possibilité de continuer à le faire à l’avenir.

De son côté, Sabrina Sabrok, célèbre pour sa silhouette volumineuse qui a battu des records Guiness, a avoué que ce métier est hautement retrubuisable et que depuis qu’elle a répondu un « bonjour » aux abonnés de ses pages de contenus privés, elle est déjà gagnante.

Le modèle a partagé qu’elle vendait de tout, des salutations aux vidéos personnalisées, des vêtements et autres à des prix élevés et qu’elle et ses abonnés appréciaient vraiment le contenu qu’elle partageait sur divers réseaux sociaux.

Actuellement, ce « business » se développe de jour en jour et même Noelia elle-même s’y est aventurée en créant une page qui garantit qu’elle paie plus que la plus populaire et à laquelle n’importe qui peut en faire partie.