Celia Lora pose plus qu’élégante, « avec une cravate et j’ai oublié le costume » | Instagram

La camarade de jeu mexicaine Celia Lora a laissé ses followers sans voix sur les réseaux sociaux en mettant en lumière son meilleur côté. La fille de Chela et Alex Lora a décidé de poser pour l’objectif cravate très coquine comme un homme entier en noir.

Célia lora Il a choisi une tenue plus que spectaculaire pour sa séance photo et avec un gros détail : il a oublié le costume et s’est retrouvé avec seulement la cravate. La belle étoile de La Maison des Célèbres Il a posé uniquement dans des intérieurs en dentelle noire et blanche et une cravate sombre et élégante.

La belle Celia Lora a complété son image avec ses cheveux noirs et raides caractéristiques qui étaient lâches et très bien peignés, de petits accessoires et une pose plus que difficile. La star d’Acapulco Shore a posé depuis un bel endroit avec un fond blanc pour ses images.

L’actrice a partagé la photo il y a 18 minutes et a dépassé les 11 000 réactions sur son compte Instagram officiel. Les commentaires de ses followers pour flatter sa beauté n’ont pas attendu.

Celia Lora pose plus qu’élégante, « avec une cravate et oublié le costume ». Photo : Instagram.

La belle Celia Lora a toujours été une femme controversée, c’est pourquoi elle est devenue la reine des émissions de téléréalité, pendant de nombreuses saisons, elle continue de briller dans chaque apparition qu’elle fait à Acapulco Shore et laisse toujours sa marque; Cela faisait partie de l’émission de téléréalité Barak, de l’expérience avec la youtubeuse Lizbeth Rodríguez et plus récemment dans La Casa de los célébrités.

Dans l’émission MTV, on se souvient bien de Celia pour avoir clairement indiqué que la garde-robe n’est pas une priorité et la laisse même hors des piscines avant d’entrer. Beaucoup se souviennent de la scène dans laquelle La Boss a décompressé sa mini-robe en latex noir pour entrer dans l’eau.

À Barak, les adeptes des deux influenceuses, Lizbeth Rodríguez et Celia, n’ont pas cessé de regarder les caméras, car toutes deux n’ont pas cessé de flirter et d’autres ; Ils se sont même soi-disant embrassés mais la caméra n’aurait pas capturé le bon moment. Après cela, ils ont été vus à plusieurs reprises ensemble sur les réseaux sociaux, s’amusant et créant même du contenu pour leurs réseaux.

Là où Celia a récemment laissé sa marque, c’est à La Casa de los Famosos, où elle est entrée a donné de quoi parler, puisqu’elle a souligné la production de la réprimer puisqu’ils lui ont interdit certains costumes.

À l’intérieur de la maison, Célia lora Il a rencontré d’autres personnalités fortes telles qu’Alicia Machado et Gabriela Spanic, qui ont également fait sensation après s’être affrontées à chaque occasion possible.

Qui était également très controversée à l’intérieur de la maison était Kimberly Flores, qui flirtait à tout moment avec Roberto Romano, un acteur qui, après le départ controversé de la femme du leader de Tracaloza, a affirmé avoir été avec elle avant d’entrer dans la maison.

Avec qui il a également eu des moments forts, Romano était avec Alicia Machado, avec qui il était plus que méchant, puis elle s’est retrouvée à pleurer en sortant.