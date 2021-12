Celia Lora prétend être un lapin et pose avec un foulard

Celia Lora prétend être un lapin, « Avec juste un foulard » | Instagram

Exaltant une fois de plus son énorme beauté ! Celia Lora s’est montrée sur les réseaux sociaux avec seulement un foulard et a clairement indiqué à quel point elle était fière d’être un « lapin » du magazine le plus célèbre.

Le participant à des émissions de téléréalité célèbres comme Rive d’Acapulco Elle a décidé de poser depuis le tapis le plus coquette pour son photographe en essayant de couvrir l’essentiel de sa célèbre anatomie avec une longue écharpe noire avec le célèbre lapin brodé.

Pour compléter votre image, la belle Celia lora Il a utilisé un chapeau de la même couleur que l’écharpe et avec le célèbre personnage brodé, une petite chaîne et des bottes d’hiver aux pieds.

Cela peut vous intéresser : Noelia prend plus que les « griffes » pour l’appareil photo, « Très féline »

L’imagination de ses followers et les beaux yeux clairs de la fille de Chela et Alex Lora sont devenus les protagonistes de la carte postale qui semble avoir une fin de Noël puisque le célèbre sapin de Noël décoré peut être vu derrière le dos du camarade de jeu mexicain.

La belle Celia lora Il a partagé cette photo sur son compte Instagram officiel il y a 18 heures et a dépassé les 35 000 réactions sur le célèbre réseau social, où bien sûr, Lizbeth Rodríguez ne pouvait pas manquer.

ADMIRER LA BEAUTÉ DE CELIA ICI

Celia Lora prétend être un lapin, « Avec juste une écharpe. » Photo : Instagram.

Face à une telle beauté, Lora est consciente qu’il y a plein de mots, c’est pourquoi elle s’est limitée à mettre des emojis et des hashtags de Noël dans la description. La boîte de commentaires s’est rapidement remplie de compliments; parmi eux ceux de Lizbeth Rodríguez et Ignacia Michelson.

La chose la plus précieuse, a écrit le youtuber.

Déesse, fut la réaction de Nacha.

Récemment, dans l’émission Gossip No Like Celia Lora a parlé de se consacrer à ce type de contenu, elle a avoué que pour elle, atteindre le magazine bunny était un rêve qu’elle rêvait depuis qu’elle avait 14 ans, quand elle l’a vue et a voulu être comme les belles femmes qui y sont apparues et il a réussi.

Lora a avoué qu’elle s’en sort plutôt bien sur les pages de contenu exclusif où elle partage non seulement des images, mais interagit également avec leurs membres, ce qui est assez rentable.

Cette belle femme a clairement indiqué à quel point elle aimait son travail et a avoué qu’elle avait toujours dit oui à toutes les émissions de téléréalité. Pourtant, après être entré dans La Casa de Los Famosos, ce qu’il a qualifié d’erreur, il assure qu’il ne dira plus toujours oui.