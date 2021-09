Celia Lora ravit les internautes avec seulement des baskets et une veste

in

Celia Lora excite les internautes avec seulement des baskets et une veste | INSTAGRAM

Au moment où une personne trouve un créateur ou créateur de teneur qui aime sa personnalité et la façon dont il traite son public reste là, apportant son soutien comme c’est le cas avec le public fidèle du mannequin mexicain Celia Lora.

A cette occasion, nous aborderons sa plus récente publication dans son compte officiel de Instagram, dans lequel il est apparu en disant une belle veste en jean et des baskets rouges, une tenue très coquette avec laquelle ses fans ont pu à nouveau profiter de leur bon goût pour s’habiller et réaliser ces combinaisons.

La belle fille d’Alex Lora del Tri était chargé de montrer pourquoi le la modélisation C’est devenu l’une de ses activités préférées et cela lui a permis de grandir le plus possible sur les réseaux sociaux pendant une courte période.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Celia Lora conquiert les fans dans une tenue en dentelle éblouissante

Il a tellement d’attention qu’il a rapidement dépassé les 50 000 Je l’aime, un nombre assez décent pour seulement quelques heures de publication, cela a montré une fois de plus que son public est conscient de ce qu’il fait.

Bien sûr les commentaires pleins de compliments, Phrases d’accroche et les visages amoureux ne pouvaient pas manquer dans ce morceau de divertissement qui est venu gâter les internautes et heureux qu’elle continue de penser à nous offrir ces belles images.

Il convient de mentionner que ces photos font également partie de son travail car même si elle semble beaucoup apprécier l’appareil photo, elle collabore en tant qu’influenceuse dans un hôtel-boutique qui l’a contactée et souhaite que nous le connaissions.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Il est également très important de dire que Celia Lora utilise non seulement Instagram, mais a également été très active sur son compte Twitter, le réseau social du petit oiseau bleu où, avec des messages courts, des photos attrayantes et des vidéos intenses, elle a réussi à se démarquer et aussi attirer beaucoup d’attention. .

Enfin, nous mentionnerons qu’en ce moment une belle mexicaine participe à une émission de téléréalité sur Telemundo ‘La Casa de los Famosos’, où elle a vécu des expériences qu’elle n’oubliera sûrement pas et qui continuent de s’accumuler les unes après les autres en donnant quelque chose à parler dans les médias et les rivalités dans les réseaux et bien plus encore que nous continuerons à vous apporter dans Show News.