Celia Lora reçoit le mois national sans haut, avec seulement un chapeau | INSTAGRAM

C’est ainsi que le beau modèle mexicain Celia Lora a reçu le mois national de septembre il y a quelques années et sûrement cette fois il le reçoit aussi d’une manière très spéciale, parce qu’en vérité il est fier être de sa Pays.

C’est un divertissement qui a été publié par elle-même pendant quelques semaines, environ en 2019, une photo sur laquelle elle est apparue avec un chapeau qui apparaît normalement dans le films quand vous voulez décrire un Mexicain, mais en dessous maintenant avec un modèle incroyable sans haut tout.

Elle n’a couvert ses charmes que de ses cheveux et a utilisé la partie inférieure d’un maillot de bain rouge pour se combiner parfaitement avec les couleurs nationales et bien sûr ses fans étaient plus qu’heureux et ont crié mais avec joie en la regardant.

Vous pouvez également être intéressé: Celia Lora impressionne les filets, les charmes en soutien-gorge en dentelle noire

Cette photo originale a plus de 247 000 likes, un nombre qui a augmenté de façon exponentielle à partir du moment où vous l’avez téléchargée et maintenant septembre nous nous engageons à nous souvenir d’elle avec une grande appréciation pour accueillir le mois ainsi que bon nombre de ses fans.

Bien sûr, ces fans partagent déjà ceci image actuellement, mais seuls les connaisseurs sauront d’où il vient et au moment exact où il a été téléchargé pour la première fois.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA PHOTO DE COQUET

Actualmente la hermosa hija de Alex Lora (vocalista denla banda de rock El Tri) Está participando en un Reality Show de Telemundo, en donde ha logrado tener experiencias inolvidables ya sean positivas o negativas pues anteriormente comentamos su disgusto con la producción por una situación que vivió à l’intérieur de la maison.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Et il semble que la chaîne de télévision ne voulait pas que Celia apparaisse avec des vêtements trop coquette ou montre beaucoup ses charmes ou ses tatouages, quelque chose qui la dérangeait car elle se définit comme une fille libre et bien sûr elle voulait être habillée comme elle le voulait. .

Jusqu’à présent, rien n’est connu sur le sujet mais si nous regardons leurs histoires, nous pouvons voir que ceux qui gèrent leur compte continuent de télécharger des images et cette fois ils ont partagé une belle photo d’il y a un an dans laquelle nous pouvions voir l’un des premiers les sorties de voyage de Celia après la situation mondiale, un cliché avec ses compagnes d’Acapulco Shore et toutes belles en maillot de bain.