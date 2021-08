Celia Lora seulement avec la partie inférieure du maillot de bain montre des tatouages ​​| INSTAGRAM

Au cas où vous ne le sauriez pas, la belle mannequin mexicaine Celia Lora a participé avec divers revues pour les messieurs et l’un des plus importants est bien sûr celui de la lapin : Playboy et il l’a fait à diverses occasions et sur des couvertures.

Cette fois sur le compte officiel de la Twitter de Playboy s’est chargé de nous apporter cet incroyable divertissement dans lequel le jeune mexicain Il portait même ses tatouages ​​​​les plus cachés, puisqu’il ne portait que la partie inférieure de son maillot de bain rose.

Il ne fait aucun doute que ce divertissement est venu attirer l’attention de tous les utilisateurs qui l’ont déjà aimé et partagé, cependant, une caractéristique de la publication qui a attiré l’attention des internautes a été les mots que l’utilisateur a écrits. nous voulions voir tous ses tatouages.

Bien entendu, les internautes ont répondu qu’ils étaient très enthousiastes et qu’ils voulaient connaître toutes les physionomie de cette belle jeuneCependant, beaucoup d’autres prétendent qu’ils l’ont déjà vu complètement.

Il est très clair que ceux qui sont de fidèles disciples de la fille d’Alex Lora Ils le savent probablement déjà complètement et bien plus s’ils ont effectué le paiement d’une de leurs pages personnelles, où il faut payer mensuellement pour débloquer tout le contenu.

Dans ces sites Web, qui sont d’ailleurs au nombre de quatre, la belle jeune femme nous montre pratiquement toute sa beauté dans certaines des photos les plus incroyables d’elle qui existent dans le monde entier.

Pour l’instant, ses fans ont pleinement profité de ces deux photos dans lesquelles on a pu l’apprécier directement depuis la mer posant devant l’appareil photo qui s’était chargé d’amener ses belles courbes sur nos écrans.

Il est très important de se rappeler que cette femme talentueuse a réussi à percer dans le monde du divertissement et du spectacle à la fois en Amérique latine et aux États-Unis, c’est pourquoi elle invite actuellement un nouveau Telemundo Reality Show dans lequel elle sera participer avec d’autres célèbres à la fameuse maison qui débute ce 24 août et que vous ne pouvez pas manquer.