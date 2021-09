Celia Lora tombe amoureuse des fans avec une élégance pure dans une robe de bal

in

Celia Lora tombe amoureuse de fans d’une pure élégance en robe de bal | INSTAGRAM

Les millions de personnes qui suivent le beau modèle et influenceur mexicain, Celia Lora, vous savez parfaitement qu’elle adore le mannequinat, c’est l’une de ses activités préférées et l’une des choses dans lesquelles elle a montré le plus de talent, alors cette fois nous aborderons sa performance dans l’un de ses derniers éditions de Instagram.

C’est vrai, aujourd’hui nous allons vous présenter une photographie dans laquelle la belle fille d’Alex Lora ( chanteur du groupe de rock mexicain Le Tri), avec laquelle il était chargé de promouvoir une fois de plus le bel hôtel de charme avec lequel il collabore, en utilisant leurs paramètres pour un look totalement impressionnant et élégant.

Cette fois un robe de bal bleu marine qui mettait parfaitement en valeur sa silhouette et son charmes qui sont très appréciés par le public fidèle d’Internet, ils attendent toujours du nouveau contenu de votre part, dès qu’il arrive, ils sont là pour le soutenir avec un like et un commentaire.

A ce titre, il a collecté plus de 70 000 interactions en quelques heures, ce qui fait que la photographie circule sur les réseaux sociaux et apparaît au départ des personnes qui suivent déjà cette femme incroyable qui ne cesse d’impressionner par sa façon de poser dans ses pièces de divertissement. .

Il convient de mentionner que dans ses histoires, il place également des souvenirs d’années passées au cours desquelles ils ont profité de différents moments de sa vie, tels que des voyages, des situations qu’il ne peut pas faire pour le moment car il est très occupé à travailler.

Et vous vous demanderez dans quel projet elle est dans le fait qu’elle ne peut pas sortir ou marcher car il s’avère qu’elle est littéralement enfermée en participant à ‘La Casa de Los Famosos’ et en jouant son meilleur rôle, gagnant même des ennemis à l’intérieur de la maison mais toujours avec la mentalité de gagner ce concours dans lequel vous faites de la dynamique et rencontrez de nouvelles personnes.

Elle avait même une aversion avec la production assurant qu’ils lui avaient demandé de ne pas porter de vêtements révélateurs ou coquette, quelque chose qu’elle adore faire et qu’elle a ressenti une tentative de censure, quelque chose qu’elle n’aimait pas du tout et qui l’a même fait assez ennuyé devant les caméras.

Mais ce n’était pas tout cela coûte moins cher, elle a commenté à ce moment-là que les membres de la production se sont rendus chez elle pour attraper des vêtements avec lesquels ils ont essayé de la faire s’habiller mais elle n’a jamais autorisé qu’ils entrent dans sa maison alors elle a même présenté l’idée de les poursuivre, cependant, jusqu’à présent pour continuer à participer à l’émission de télé-réalité et bien sûr attirer l’attention sur le pur style Celia Lora.