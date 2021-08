Celia Lora toujours coquette pour ses fans, sa nouvelle dentelle | INSTAGRAM

Le magnifique modèle mexicain, Celia Lora est chargée de gâter ses fidèles abonnés depuis un certain temps et beaucoup d’entre eux savent qu’elle sera toujours coquette et prête à profiter de son contenu cette fois-ci en la modelant davantage. dentelle récente.

C’est vrai, c’est une photographie qu’il a réussi à produire dans un studio photo professionnel dans laquelle elle portait cet ensemble en dentelle noire et rouge, avec lequel elle ne nous a plus surpris auparavant, mais aujourd’hui elle nous a donné un nouveau regard.

La photographie a réussi à attirer l’attention de nombreuses personnes et certaines d’entre elles se sont chargées de la partager à travers leur histoires et c’est ainsi que nombre de ses admirateurs parviennent à l’apprécier.

Il convient de mentionner que l’étude et les mérites de la La photographie sont assez intéressants, il semble être un musée de de l’art de l’art contemporain ou un peu insolite, car on pouvait aussi apprécier qu’il y avait des sculptures assez étranges à cet endroit.

Il ne fait aucun doute que la belle fille d’Alex Lora d’El Tri aime expérimenter et il est possible qu’elle connaisse le photographe en charge de ces photos et ait donc décidé d’essayer de voir comment étaient les résultats et il semble qu’elle les ait aimées, ainsi que ses fans.

En ce moment, Celia Lora participe à « La Casa de los Famosos », la nouvelle émission de téléréalité sur Telemundo très similaire à Big Brother, où plusieurs célébrités entrent dans une maison et vivent des expériences et des défis en vivant ensemble et cherchent également à éliminer leurs adversaires afin de Gagne le prix.

En fait, il y a déjà les nominés et dans le profil de Celia Lora, nous pourrions voir qui elle est et comment voter pour eux, au cas où vous seriez intéressé et que vous regardez le programme cette opportunité de voter pour votre favori et de l’aider.

Bien sûr, elle a beaucoup à raconter puisqu’elle est entrée dans la célèbre maison juste à son entrée, elle a rencontré l’un de ses amis et l’une des personnes qu’elle déteste le plus dans le show business, un ancien partenaire d’Acapulco Shore appelé Anahí.