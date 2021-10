Celia Lora transforme ce qu’elle joue en art, avec juste un tablier | Instagram

C’est l’art ! C’est le mot parfait qui décrit la belle Celia Lora, qui a une nouvelle fois ravi ses followers sur les réseaux sociaux avec une photographie dans laquelle elle montrait que l’art est l’une de ses compétences et de ses plaisirs et qu’elle-même est l’art, posant pour la caméra. avec seulement un tablier,

Le patron d’Acapulco Shore s’est limité à se concentrer sur l’œuvre d’art qu’il réalisait sur une toile et dans les vagues et a été capturé au moment précis où son talent s’envolait avec le pinceau.

Le beau Célia lora a été capturé par l’objectif espiègle de l’appareil photo dans juste un tablier qui montrait qu’il ne portait rien d’autre, pas même des intérieurs en dessous. La belle fille de Chela et Alex Lora n’a accompagné son tablier que de quelques accessoires subtils sur ses poignets, d’un maquillage naturel et de ses cheveux parfaitement coiffés en arrière.

C’est de profil que la caméra a capturé Celia dévoilant une partie de ses charmes pour les réseaux sociaux et capturant l’un de ses talents cachés. Dans la main de Celia Lora, vous pouvez voir une palette de peinture et derrière eux de nombreux pinceaux pour faire une œuvre d’art ; elle et aussi son photographe.

Une fois de plus, la belle ancienne membre de La Casa de Los Famosos a choisi La Mansión Tepotzotlán comme décor pour ses photographies, un bel endroit où La Boss a profité de chaque recoin pour ses photographies artistiques et élégantes.

La photographie en dit plus que mille mots, c’est pourquoi Lora s’est limitée à écrire des hashtags dans la description et la publication partagée il y a plus de 18 heures a obtenu plus de 80 000 réactions ; parmi eux, celui de Lizbeth Rodríguez. L’influenceuse est allée droit au but avec un « Je me marie » dans la boîte de commentaires de Celia Lora, ses abonnés l’ont rapidement remplie de compliments et d’émojis cardiaques et plus encore.

Celia Lora a suscité beaucoup de controverse ces derniers jours lorsqu’elle a quitté La Casa de los Famosos, car elle a révélé qu’elle se sentait assez mal à l’aise avec les attitudes de Pablo Montero. L’acteur a apparemment « dépassé les bornes » avec l’actrice et tout à fait dans son style, elle ne s’est pas tue.

Qui a également eu sa proximité avec Montero était l’ancienne reine de beauté Alicia Machado, qui s’est souvenue quand ils étaient en couple et même, il y a eu à nouveau des baisers entre les deux célébrités.

Celia a suscité la controverse dès son entrée, car elle a nié que la production lui interdisait certaines choses; parmi eux, l’utilisation de certaines tenues, quelque chose qu’elle a pris comme un refoulement et complètement désapprouvé.

Cette femme irrévérencieuse est devenue la reine des émissions de téléréalité car là où elle participe elle fait connaître sa présence, c’est le cas d’Acapulco Shore, Barak : L’expérience et plus récemment, La Maison des Célèbres.

Célia lora a été interrogée par Yordi Rosado pour savoir si elle allait changer son mode de vie ou sa façon d’être, ce à quoi elle a répondu sans ambages qu’elle ne le ferait pas et que les projets qu’elle a professionnellement sont également dus à cela.