Celia Lora utilise de la dentelle noire séduisante pour vous inviter à des

Pour Celia Lora, sa page de contenu exclusif est un endroit très spécial, alors la Mexicaine se donne beaucoup de mal pour mener à bien le invitations à ses adeptes des réseaux sociaux où il montre que le contenu que vous y trouverez est le plus attractif, considéré par beaucoup comme le meilleur sur Internet.

Cette fois la belle fille d’Alex Lora, chanteur du groupe de rock mexicain El Tri, Il a décidé de modeler en utilisant une dentelle noire coquette et une rose à la main pendant qu’il la faisait passer par ses charmes, une situation que la température des internautes qui ont rencontré sa publication dans Twitter.

La célèbre m’a également montré qu’elle prend soin de chaque détail, son maquillage, sa coiffure et bien sûr sa peau, elle cherche toujours à améliorer ces éléments et à les soigner dans une clinique de beauté, afin qu’elle soit la meilleure possible du appareils photo.

C’est pour cette raison même que la jeune femme assure que son travail Pour son exclusivité, ça vaut le coup, certains internautes disent que l’investissement en vaut largement la peine et qu’elle lui est très reconnaissante d’avoir décidé de travailler dessus.

Hier encore, nous apprécions davantage ces photos séduisantes que la jeune femme veut également montrer qu’elle est une bonne personne, dans une interview avec Gossip No Like, elle a avoué qu’elle était très appréciée et qu’elle avait même plus de un an sans avoir de relations sexuelles.

Malgré les commentaires et ce que les internautes pensent d’elle, elle assure que les choses ne sont pas comme ça, que Malgré toutes les théories et tout ce que les gens croient pour offrir un service de ce type, elle considère qu’il n’est pas nécessaire de le faire , que non seulement en posant de manière attrayante sur Internet, c’est que vous menez constamment ce type d’activités.

Les animateurs du programme YouTube ont été vraiment surpris par ses déclarations et lui posaient également des questions sur un avenir possible dans la musique, ce qu’elle a nié, commentant que depuis qu’elle a participé au magazine Bunny, sa vie a changé à jamais et que maintenant elle est uniquement concentrée sur la modélisation et la participation à divers programmes utiles.

Elle se plaignait beaucoup du dernier Reality Show auquel elle avait participé, La Casa de los Famosos de Telemundo, une émission qu’elle trouvait très mal faite et dont les producteurs manquaient avec de nombreuses règles qu’elle jugeait nécessaires, alors elle y réfléchit à deux fois avant accepter un futur projet.