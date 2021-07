Celina del Villar célèbre le jour où son histoire d’amour avec Benny Ibarra a commencé

“Aujourd’hui, il y a 33 ans depuis notre premier baiser. Tant de choses vécues, ri, pleuré, apprendre, profiter, voler, atterrir, rencontres et malentendus, tous pleins d’amour et d’aventure et de certitude et de perplexité et de paix ».

« Si ce n’était pas comme ça, nous n’aurions rien grandi ni appris. Et ce qui manque. Je t’aime, Benny. Merci pour cette délicieuse aventure”, a posté le mannequin en bas de l’image.

L’histoire d’amour de Benny et Celina a commencé il y a 33 ans, le 17 juin 1988, lorsqu’Erik Rubín l’a convaincu d’avoir un double rendez-vous avec « deux filles blanches », car c’était le look que Celina avait à l’époque.