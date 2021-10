Céline Dion apporte un grand changement à l’horaire de résidence à Las Vegas pour des raisons médicales

Céline Dion retardera l’ouverture de son nouveau spectacle au Resorts World Theatre de Las Vegas en raison de « spasmes musculaires sévères et persistants » qui l’empêchent de se produire, a annoncé AEG Presents mardi matin. Les émissions qui seront éventuellement reprogrammées se dérouleront du 5 au 20 novembre 2021 et du 19 janvier au 5 février 2022.

Dion, 53 ans, est en cours d’évaluation et de traitement par son équipe médicale, mais n’a pas pu participer aux répétitions en cours pour le nouveau spectacle. La tournée mondiale Courage de la gagnante d’un Grammy est toujours prévue pour le 9 mars 2022 et on ne sait pas comment son spectacle à Las Vegas sera reprogrammé pour le moment. Dion a déclaré dans un communiqué qu’elle avait « le cœur brisé » de devoir reporter l’émission, sur laquelle elle travaille avec son équipe depuis huit mois.

Ne pas pouvoir ouvrir en novembre « m’attriste au-delà des mots », a poursuivi la chanteuse, notant à quel point elle était bouleversée de décevoir ses partenaires de Resorts World Las Vegas et AEG. « Je me sens tellement mal que je les laisse tomber, et je suis particulièrement désolée d’avoir déçu tous les fans qui ont prévu de venir à Las Vegas », a-t-elle déclaré. « Maintenant, je dois me concentrer pour aller mieux… Je veux surmonter ça dès que possible. »

« Céline est une famille pour nous, et la chose la plus importante maintenant est qu’elle se concentre sur son bien-être », a déclaré John Meglen, président et co-PDG de Concerts West/AEG Presents, dans un communiqué. « Au cours de notre relation de deux décennies avec Céline, nous avons certainement appris à quel point elle est dévouée et résiliente, et qu’elle est plus heureuse quand elle est sur scène en train de faire ce qu’elle aime le plus, jouer pour ses fans. Nous sommes prêts à annoncer de nouvelles dates de spectacle à Las Vegas dès que Céline est prête. »

Scott Sibella, président de Resorts World Las Vegas, a ajouté : « S’il y a quelque chose que ces temps difficiles nous ont appris, c’est que rien n’est plus important que votre bien-être. » Sibella a ajouté que toute la famille Resorts World Las Vegas soutient Dion dans « ce que nous savons être une décision incroyablement difficile » de retarder ses spectacles, lui souhaitant un « prompt rétablissement » et l’invitant à se produire chaque fois qu’elle se sent en bonne santé.