Céline Dion dit que le documentaire “officiel” sera “très personnel”

Tout lui revient maintenant.

Un documentaire “officiel” de Céline Dion est en route de la superstar mondiale emblématique de la musique, Sony Music Entertainment et de la réalisatrice Irene Taylor.

Dion, 53 ans, a annoncé la nouvelle mardi en écrivant : « C’est officiel. Nous commençons la production de mon documentaire officiel. Au plaisir de travailler en étroite collaboration avec [Taylor] et [Sony] sur ce projet.

“Un qui est très personnel et montrera à tout le monde une partie de moi qu’ils n’ont jamais vue auparavant”, a-t-elle poursuivi.

Le film est réalisé avec le soutien total de l’interprète de “My Heart Will Go On”. Il plongera profondément dans sa vie et sa longue carrière ainsi que dans ses tournées mondiales et ses résidences à Las Vegas.

Dion est connue pour ses énormes succès « It’s All Coming Back to Me Now », « My Heart Will Go On » et « All By Myself ». .

La native du Québec a partagé une déclaration commune avec Taylor publiée sur son site officiel.

“J’ai toujours été un livre ouvert avec mes fans, et avec sa sensibilité et sa créativité réfléchie, je pense qu’Irene sera capable de montrer à tout le monde une partie de moi qu’ils n’ont jamais vue auparavant… Je sais qu’elle dira à mon histoire de la manière la plus honnête et la plus sincère », a expliqué Dion.

Céline Dion lors de son mariage en 1994 avec René Angelil, son manager décédé en 2016.Gamma-Rapho via .

« Faire ce voyage avec une artiste légendaire telle que Céline Dion est une opportunité extraordinaire pour moi en tant que cinéaste », a ajouté Taylor dans un communiqué. « Avoir accès à sa vie et à sa carrière inimitable me permettra de créer un portrait aux multiples facettes d’une superstar mondiale emblématique, que j’ai hâte de partager avec le monde. »

Céline Dion vers 1998.Gamma-Rapho via .

«Céline Dion est l’une des artistes d’enregistrement les plus recherchées de tous les temps. Nous sommes honorés de collaborer avec elle pour produire ce documentaire très attendu », a déclaré Tom Mackay, président du contenu premium pour Sony Music Entertainment. « Dirigés par l’incroyable vision artistique d’Irene Taylor, nous sommes impatients de célébrer les réalisations de Dion et d’élaborer une stratégie de distribution pour atteindre ses fans du monde entier. »

La nouvelle a été diffusée sur les ondes juste un jour après qu’un biopic non autorisé sur la chanteuse appelée “Aline” a été repris pour une sortie aux États-Unis en 2022.

