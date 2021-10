Céline Dion retarde l’ouverture du nouveau spectacle de Las Vegas en raison de spasmes musculaires

Céline Dion dit qu’elle met ses prochains spectacles à Sin City sur la glace … et elle dit que c’est parce que des problèmes médicaux l’empêchent de pouvoir se produire.

La chanteuse de « My Heart Will Go On » dit qu’elle souffre de spasmes musculaires sévères et persistants et qu’elle n’a pas pu répéter… alors elle retarde son ouverture le 5 novembre.

Céline dit qu’elle a « le cœur brisé » et qu’elle est attristée au-delà des mots pour avoir laissé tomber ses fans … et elle se sent particulièrement mal parce que les gens ont travaillé dur pour préparer le nouveau lieu du Resorts World Las Vegas pour elle.

Au lieu de cela, Céline dit qu’elle vise un début le 15 janvier … avec des émissions jusqu’au 5 février … tant que son corps tient le coup.

On dirait que Céline est convaincue qu’elle peut surmonter cet obstacle … car elle dit que sa tournée mondiale Courage se poursuit en mars comme prévu.

L’essentiel pour Céline… elle dit qu’elle se concentre sur l’amélioration, parce que « je veux surmonter cette épreuve dès que possible. »