Cellecor AceFit A3 Pro : mieux gérer votre santé

Du suivi de la condition physique à la surveillance de la santé, l’AceFit A3 Pro fait tout avec une grande précision



De nos jours, une montre connectée est bien plus qu’une pièce d’horlogerie. C’est comme un mini-ordinateur porté au poignet qui peut vous informer, via une connexion sans fil, des appels entrants, des SMS, des messages instantanés et des mises à jour des réseaux sociaux. Prenez par exemple l’AceFit A3 Pro de Cellecor ; un bracelet chic et sophistiqué qui, en plus de remplir toutes les fonctions de base que vous attendez d’une montre intelligente, est un modèle de montre de sport spécialement conçu avec Bluetooth 5.0 et une batterie polymère avec une durée d’utilisation normale de 7 à 10 jours. Il se vend à Rs 2 949, intègre une multitude de fonctionnalités de smartphone et une technologie de capteurs de mouvement intelligents. Les capteurs gardent une trace de la forme physique et du style de vie de l’utilisateur.

L’A3 Pro est une montre riche en fonctionnalités au design élégant. Quant à l’esthétique, il a un design de montre rond classique avec un bouton physique sur la droite. La montre est dotée d’un bracelet confortable qui convient aux utilisateurs pratiquant des activités sportives légères et intenses, telles que la marche, le yoga, la natation, le basket-ball et l’alpinisme. La montre a une interface simple et facile à déchiffrer. Il est livré avec un podomètre, un rappel sédentaire, un moniteur de sommeil et d’oxygène dans le sang, un chronomètre et un rappel de boissons pour aider l’utilisateur à maintenir un mode de vie sain. La montre A3 Pro est dotée d’une étanchéité IP68, d’un écran couleur vraie TFT/IPS dont la luminosité LCD et le temps hors écran peuvent être ajustés, d’un APP-GPS mobile et d’une lampe de poche. Il possède de nombreuses fonctionnalités pour smartphone : mises à jour météo, notification d’appel téléphonique/SMS/rejet/rappel, contrôle de la musique, caméra à distance et un mode Ne pas déranger.

En termes d’autonomie, l’A3 Pro a facilement duré près de 10 jours d’utilisation modérée de mon côté. Il se charge aussi étonnamment vite. Je l’ai synchronisé avec mon téléphone Android et la montre est assez précise lorsqu’il s’agit de capturer les paramètres de santé vitaux. Si vous cherchez à laisser votre téléphone derrière vous tout en mesurant des mesures avancées pour à peu près n’importe quel entraînement, l’A3 Pro vaut le prix. Il a un design attrayant avec un grand écran, de nombreuses fonctionnalités de santé et d’activité et une autonomie de plusieurs jours.

Prix ​​public estimé : Rs 2 949

