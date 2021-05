Cellules T mémoire contre le SRAS-CoV-2 dans le sang et les poumons identifiés pour la première fois

25/05/2021 à 12 h 59 CEST

L’une des questions clés parmi les chercheurs qui pourrait poser un nouveau point dans la pandémie de coronavirus est combien de temps dure l’immunité. Les tests sérologiques auxquels beaucoup ont eu recours pour savoir s’ils avaient réussi la maladie ne nous donnent que des informations sur ce qu’on appelle réponse immunitaire innée. Autrement dit, si nous avons des anticorps à ce moment-là ou non.

Ces anticorps arrivent un moment où, une fois l’infection terminée, ils disparaissent. Mais il existe un autre type d’immunité, adaptative, menée par Lymphocytes T, qui se développent de notre naissance à environ 25 ans et qui est spécifique contre chaque virus. C’est une immunité qui reste dans notre corps et qui empêche de nouvelles infections par ces agents pathogènes.

Alors sachez le réponse immunitaire cellulaire lors d’une infection par le SRAS-CoV-2 il est essentiel de savoir comment la pandémie continuera de se développer. Eh bien, grâce à une étude menée par le groupe de recherche sur les maladies infectieuses du Institut de recherche Vall d’Hebron (VHIR) ont été déterminés, pour la première fois pour ce virus, que les lymphocytes T à mémoire résidente à long terme restent dans les poumons des personnes ayant passé l’infection qui permettrait de lutter contre une éventuelle réinfection.

Dans la phase aiguë de l’infection, les chercheurs modèles identifiés dans la réponse des lymphocytes T dans le sang associées à l’évolution clinique des patients.

Spécifique, les patients hospitalisés présentaient des taux plus élevés de cytokines IFNg et IL-4, tandis que ceux qui présentaient des symptômes plus légers avaient plus d’IL-10.

«L’IL-10 est une cytokine qui pourrait jouer un rôle important dans le contrôle de l’inflammation. Si elle s’accompagne d’une réponse antivirale, l’IL-10 crée un environnement qui favorise la résolution de l’infection sans favoriser une inflammation exagérée, qui est associée à la sévérité du COVID-19 “, explique le Dr Meritxell Genescà, chercheur principal de la Groupe de recherche sur les maladies infectieuses du VHIR.

Les patients plus sévères ont également moins de lymphocytes T, puisque beaucoup de ces cellules mourir d’une surstimulation causée par la grande inflammation générée par l’infection. Cette mort survient principalement dans les cellules qui produisent l’IL-10, ce qui aggrave la situation de la personne.

L’étude a été réalisée avec des échantillons de 46 patients au cours de la première vague de la pandémie: 14 personnes présentant des symptômes ne nécessitant pas d’hospitalisation, 20 patients bénins nécessitant une hospitalisation et 12 patients gravement hospitalisés.

Cellules mémoire dans le poumon: une barrière pour éviter les réinfections

Mais non seulement l’immunité a été détectée dans le sang, mais il a également été observé que les lymphocytes activés pour combattre l’infection virale ont des marqueurs qui indiquent qu’ils vont voyager du sang vers les poumons. Pour cette raison, la persistance des cellules T résidentes dans le poumon qui serviraient de cellules mémoire pour lutter contre d’éventuelles réinfections futures a été analysée.

Ce type de lymphocyte a été étudié chez sept patients convalescents COVID-19, qui avaient eu des évolutions cliniques différentes, profitant de la nécessité de faire des biopsies pour d’autres causes chez ces personnes.

Ont été trouvés cellules T mémoire dans les poumons jusqu’à 10 mois après votre infection, ce qui indiquerait que ce serait une mémoire à long terme. Ainsi, en cas de nouvelle infection par le SRAS-CoV-2, la réponse contre le virus serait localisée dans le poumon.

“Les voies respiratoires sont la voie d’entrée du virus, par conséquent, ces cellules donneraient une réponse beaucoup plus rapide et plus efficace, essentielle pour limiter sa propagation et la maladie”, ajoute le Dr Genescà.

Les lymphocytes T à mémoire résidente avaient déjà été décrits pour d’autres infections virales et bactériennes dans différents organes et tissus. Dans les poumons, par exemple, certains ciblent les virus du rhume ou de la grippe, mais c’est la première fois qu’ils sont identifiés pour le SRAS-CoV-2.

En fonction des résultats, le Dr María José Buzón, chef de la ligne de recherche translationnelle sur le VIH au sein du groupe de recherche sur les maladies infectieuses du VHIR, commente que “pour savoir si une personne a une mémoire immunitaire ou non en cas d’infection, l’analyse des anticorps ou des cellules sanguines ne nous donne pas toutes les informations, car la présence de lymphocytes T résidant en mémoire dans le poumon est également importante . “

Malheureusement, cela n’est pas possible en médecine générale, car cela nécessite une biopsie, une technique très invasive. Dans tous les cas, il est pertinent que ces cellules aient été trouvées non seulement chez des personnes qui ont transmis le virus sévèrement ou très gravement, mais également chez celles qui ne présentaient que des symptômes bénins.

Plus de connaissances pour la génération de futurs vaccins

Parmi les résultats de l’étude, il ressort également que le type de réponse immunitaire qui se développe chez les patients est lié à la ou aux protéines que le système immunitaire reconnaît à partir du SRAS-CoV-2 quand il entre dans le corps.

Cela pourrait ouvrir les possibilités de futurs vaccins contre les coronavirus. Désormais, tous les vaccins disponibles ciblent la protéine S du SRAS-CoV-2, une protéine clé pour que le virus pénètre dans les cellules.

Mais les nouveaux vaccins pourraient inclure d’autres parties du virus, pas seulement la protéine S. Les auteurs du travail soulignent que l’étude des types de réponse immunitaire et quelles parties du virus répondent aux différents profils de mémoire générés aidera au développement de plus vaccins efficaces.

Pour continuer enquête sur l’immunité contre le SRAS-CoV-2Actuellement, les chercheurs du VHIR mènent des études pour analyser les différences entre la réponse immunitaire qui se produit chez les patients naturellement infectés ou chez les personnes vaccinées.

Les travaux, dirigés par le groupe VHIR Infectious Diseases avec Judith Grau et Nerea Sánchez comme premiers auteurs, ont eu la participation des services des maladies infectieuses, de la chirurgie thoracique, de l’anatomie pathologique et de la microbiologie de l’hôpital universitaire Vall d ‘Hébron, de l’Occupational Risk Unité de prévention et le groupe de recherche VHIR en immunologie diagnostique.