CELO continue de s’échanger au-dessus du support de 7 $. Dois-je acheter cette crypto-monnaie au prix actuel ?

CELO / USD continue de s’échanger au-dessus du support de 7 $, mais ce n’est probablement pas le meilleur moment pour acheter cette crypto-monnaie. Le marché des crypto-monnaies reste sous pression ce vendredi, et si Bitcoin retombe en dessous du support de 40 000 $, cela ajouterait plus de pression sur l’ensemble du marché des crypto-monnaies.

Analyse fondamentale : Celo met tout en œuvre pour offrir l’expérience la plus simple possible aux clients.

Celo est une plate-forme qui rend les dApps financiers et les paiements cryptographiques accessibles à toute personne possédant un téléphone mobile. Celo vous permet d’utiliser les crypto-monnaies comme monnaie de tous les jours, et la mission de ce projet est de construire un système financier dans lequel tout le monde peut réussir.

La plate-forme Celo prend en charge Proof-of-Stake et Ethereum Virtual Machine (EVM), vous pouvez donc commencer à dépenser, envoyer et gagner de la crypto-monnaie en quelques clics depuis votre téléphone mobile. Le grand livre de Celo est constitué de comptes identifiés par une adresse, et il est important de préciser que les actifs de cette plateforme ne sont pas accessibles sur le réseau Ethereum.

Il existe deux types de comptes : les comptes externes contrôlés par un utilisateur et les comptes de contrat qui contiennent le code d’un seul contrat intelligent. Le temps de verrouillage moyen sur cette plate-forme est de cinq secondes, alors qu’il vous permet également de créer des dApps et des actifs qui se déplacent à travers les chaînes.

Celo met tout en œuvre pour offrir l’expérience la plus simple possible aux clients qui ne sont peut-être pas familiers avec les crypto-monnaies, et chaque couche de la pile est conçue en pensant à l’utilisateur final et aux autres parties prenantes.

Celo est construit par une équipe de développeurs chevronnés, l’écosystème en pleine croissance de Celo compte plus de 1 000 projets et s’est associé à une communauté incroyablement dynamique. Le jeton natif de cette plate-forme est le jeton CELO et la plate-forme est régie par les propriétaires d’actifs CELO.

« L’objectif de Celo est de créer les conditions de la prospérité, définies comme des personnes qui répondent à leurs besoins fondamentaux, qui grandissent à leur manière et se soutiennent mutuellement. Tous les projets de Celo ont une hypothèse spécifique qui lie nos activités à un ou plusieurs de ces indicateurs de prospérité », a rapporté l’équipe de Celo.

Celo est un projet à fort potentiel, mais ce n’est probablement pas le meilleur moment pour acheter CELO. Le marché des crypto-monnaies perd de la valeur ce vendredi ; Le prix du Bitcoin est en baisse par rapport à 41 000 $, et le prix du CELO pourrait s’affaiblir par rapport aux niveaux de prix actuels si la tendance négative se poursuit.

Analyse technique : 7 $ représentent un niveau de support élevé

Le marché des crypto-monnaies perd de la valeur ce vendredi, et ce n’est probablement pas le meilleur moment pour acheter cette crypto-monnaie.

Source des données : tradingview.com

Si le prix tombe en dessous du support de 7 $, le prochain objectif de prix pourrait être d’environ 6 $ ou même en dessous ; Reste que si le prix dépasse 9$, nous avons la route ouverte à 10$.

résumé

Celo est une plate-forme qui rend les dApps financiers et les paiements cryptographiques accessibles à toute personne possédant un téléphone mobile avec pour mission de construire un système financier dans lequel tout le monde peut réussir. Celo (CELO) se négocie actuellement autour du niveau de 7,6 $, mais si le prix tombe en dessous du support de 7 $, ce serait un signal de “vente” fort.

Le post CELO continue de s’échanger au-dessus du support de 7 $. Dois-je acheter cette crypto-monnaie au prix actuel ? est apparu en premier sur Invezz.