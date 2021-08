CELO, Fantom et Keep3rV1 se rassemblent après le lancement des programmes d’extraction de liquidité Crypto new media

in

Le marché de la crypto-monnaie se retrouve à nouveau en attente d’une forme de catalyseur pour faire bouger les prix et cette semaine a commencé avec le marché se déplaçant latéralement alors que Bitcoin a du mal à trouver sa place près de 48 000 $.

Plusieurs altcoins ont réussi à se libérer du malaise général du marché et à afficher des gains impressionnants, donnant du crédit au service de renseignement de données Markets Pro de Cointelegraph qui indique maintenant que l’altseason est arrivée.

Top 7 des pièces avec la variation de prix la plus élevée sur 24 heures. Source : Cointelegraph Markets Pro

Les données de Cointelegraph Markets Pro et TradingView montrent que les plus gros gagnants au cours des dernières 24 heures ont été Celo (CELO), Fantom (FTM) et Keep3rV1 (KP3R).

Celo lance une initiative « DeFi pour le peuple »

Le principal gagnant au cours des dernières 24 heures a été Celo, un écosystème de blockchain qui se concentre sur l’augmentation de l’adoption de la crypto-monnaie parmi les utilisateurs de smartphones afin d’aider à accroître l’inclusion financière mondiale.

Les données VORTECS™ de Cointelegraph Markets Pro ont commencé à détecter une perspective haussière pour CELO le 29 août, avant la récente hausse des prix.

Le score VORTECS™, exclusif à Cointelegraph, est une comparaison algorithmique des conditions de marché historiques et actuelles dérivée d’une combinaison de points de données, notamment le sentiment du marché, le volume des transactions, les mouvements de prix récents et l’activité Twitter.

Score VORTECS™ (vert) par rapport au prix CELO. Source : Cointelegraph Markets Pro

Comme le montre le graphique ci-dessus, le score VORTECS™ pour CELO est devenu vert le 29 août et a atteint un sommet de 75 environ 20 heures avant que son prix ne grimpe de 170 % le jour suivant.

La flambée soudaine du prix de CELO est survenue à la suite du lancement d’une initiative de 100 millions de dollars « DeFi pour le peuple » par Celo en collaboration avec plusieurs partenaires, dont AAVE, SushiSwap, Curve, 0x et PoolTogether. L’initiative repose sur la blockchain Celo et cherche à exploiter la nature décentralisée de l’écosystème de la blockchain pour aider à accroître l’inclusivité financière pour les 6 milliards d’utilisateurs de téléphones mobiles dans le monde.

Le programme d’extraction de liquidités de Fantom attire les investisseurs

Fantom est une plate-forme de contrat intelligent de couche un qui utilise une architecture graphique acyclique dirigée pour tenter de résoudre les problèmes courants rencontrés par d’autres réseaux de blockchain, notamment des vitesses de transaction lentes et des coûts élevés.

Selon les données de Cointelegraph Markets Pro, les conditions du marché pour FTM sont favorables depuis un certain temps.

Score VORTECS™ (vert) par rapport au prix FTM. Source : Cointelegraph Markets Pro

Comme le montre le graphique ci-dessus, le score VORTECS™ pour FTM a commencé à augmenter le 28 août et a atteint un sommet de 70 le 29 août, environ quatre heures avant que le prix n’augmente de 80 % le lendemain.

Le regain d’intérêt pour FTM est survenu à la suite de l’annonce, le 30 août, d’un programme incitatif de 370 millions de FTM pour les constructeurs, les protocoles et les équipes qui relient les actifs à la blockchain Fantom et s’engagent avec l’écosystème.

Keep3rV1 se rallie après une mise à niveau du protocole

Keep3rV1 est une sorte de site d’emploi décentralisé conçu pour aider les projets nécessitant des opérations de développement externes à se connecter avec des individus ou des organisations pouvant fournir les services requis.

Les données VORTECS™ de Cointelegraph Markets Pro ont commencé à détecter une perspective haussière pour KP3R le 25 août, avant la récente hausse des prix.

Score VORTECS™ (vert) par rapport au prix KP3R. Source : Cointelegraph Markets Pro

Comme le montre le graphique ci-dessus, le score VORTECS™ pour KP3R a commencé à augmenter le 24 août et a atteint un sommet de 75 le 25 août, environ 48 heures avant que son prix ne commence à augmenter de 93 % au cours des trois prochains jours.

L’élan pour le projet est à la hausse suite à la sortie de l’expansion et de la consolidation de Keep3r qui comprend des options d’extraction de liquidité (olm), de forex fixe et d’incitations à la liquidité v3.

La capitalisation boursière globale de la crypto-monnaie s’élève désormais à 2,08 billions de dollars et le taux de domination de Bitcoin est de 43,5%.

