Celsius acquiert la société israélienne de cybersécurité GK8 pour 115 millions de dollars

Le prêteur de crypto-monnaie Celsius Network acquiert la société de cybersécurité israélienne GK8, a annoncé la société lundi.

GK8 a été fondée par Lior Lamesh et Shahar Shamai, qui ont travaillé en tant qu’experts en cybersécurité au bureau du Premier ministre d’Israël. attaques.GK8 sert les banques, les institutions financières, les bourses ou plateformes crypto, les projets de monnaie numérique de la banque centrale (CBDC), les family offices et les fonds spéculatifs.En septembre, Celsius Network a reçu une ordonnance de cessation et d’abstention de l’organisme de réglementation des valeurs certains comptes cryptographiques. Le régulateur a déclaré que les comptes enfreignaient les lois sur les valeurs mobilières et n’avaient pas divulgué aux clients ce qu’il advenait de leurs dépôts et s’ils étaient protégés.

