Celsius franchit le plus haut niveau de l’entreprise en actifs BTC

Comparer

Tweeter

Comparer

Comparer

E-mail

La plate-forme de génération de rendement de crypto-monnaie Celsius compte désormais plus de 100 bitcoins, selon un communiqué de presse de la société publié aujourd’hui. BTC représente environ 25% du total des actifs communautaires de la plate-forme.

Celsius : les entrées et les sorties

Malgré un mois difficile pour le bitcoin en mai, la société a également signalé que les utilisateurs de BTC avec des entrées ont doublé le nombre d’utilisateurs transférant BTC, avec environ 750 000 utilisateurs dans le monde. La remise historique par la société des avoirs de 100 000 BTC établit un nouveau record pour la société.

Les récompenses APY pour les utilisateurs Celsius varient, généralement entre 3,51 % et 6,2 % pour les utilisateurs américains, selon le montant de BTC sur votre compte. Les clients internationaux se voient actuellement proposer un APY de 4,4% par BTC sur leurs comptes Celsius. Dans la déclaration d’aujourd’hui, la société a noté que près de 2 500 BTC ont été payés aux clients en récompenses cryptographiques.

Le revers de la médaille de Celsius réside dans les prêts; La société n’offre pas de frais de montage, de vérification de solvabilité, d’options de refinancement faciles et de taux agressifs pour les emprunteurs à la fois en USD et dans une variété de pièces stables. Les prêts cryptographiques ont récemment gagné en popularité et pourraient potentiellement améliorer la liquidité globale et la découverte des prix pour de nombreux actifs, mais ils comportent également des risques inhérents.

Lecture connexe | Le jeton CEL de Celsius Network apparaît désormais sur OKEx

La concurrence

Celsius continue d’émerger dans un paysage concurrentiel de prêt de crypto-monnaie DeFi, luttant contre des concurrents notables tels que Nexo et BlockFi. Les types arrogants sont toujours un gros obstacle pour les consommateurs. BlockFi offre actuellement entre 0,5% et 5% APY pour les intérêts BTC, et Nexo offre actuellement entre 6% et 8% APY sur les intérêts BTC. Les frais sont souvent variables et peuvent fluctuer, et dépendront également du fait que le consommateur les échange via BTC ou via la devise native de la plate-forme. Cependant, les récompenses de jetons natifs ne sont généralement pas accessibles aux consommateurs américains.

Le jeton natif de Celsius, CEL, a atteint des records ces derniers temps. | Source : CEL-USD sur TradingView.com

Ce qui veut dire

Celsius a commencé en 2017 et cherche maintenant à maintenir une stratégie quelque peu agressive pour accroître sa position sur le marché, accumulant plus de 5 milliards de dollars d’actifs cryptographiques. La société continue de rechercher des partenariats pour stimuler la croissance, notamment un partenariat récent avec l’athlète NBA et entrepreneur en cryptographie Spencer Dinwiddie, et des discussions accrues sur la prochaine application Web de la société.

En outre, la plate-forme pourrait probablement rechercher davantage de partenaires commerciaux pour augmenter également sa croissance. Le mois dernier, la plate-forme s’est associée à B21 Crypto, une plate-forme mondiale de cryptographie, d’abord sur les appareils mobiles. Cela a permis à B21 de lancer une nouvelle fonctionnalité « Earn », permettant aux utilisateurs de l’entreprise dans 82 pays différents d’accéder aux services de performance hebdomadaires que Celsius fournit à ses consommateurs. La société a également investi davantage dans des partenariats similaires déjà établis, notamment l’échange crypto Liquid. Liquid a été le premier échange à prendre en charge le jeton CEL natif de Celsius en 2019.

Lecture connexe | Revenu passif, un jeton Blockchain unique réinventant la génération de performances DeFi

Image en vedette de Pixabay, Graphiques de TradingView.com