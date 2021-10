Celsius Network lève 0M dirigé par le 2e plus grand fonds de pension du Canada pour rassurer les régulateurs

Annonces

Celsius Network lève 400 millions de dollars dirigé par le 2e plus grand fonds de pension du Canada pour rassurer les régulateurs

AnTy12 octobre 2021

La plate-forme de prêteur de crypto-monnaie Celsius Network a levé 400 millions de dollars pour une valorisation de plus de 3 milliards de dollars en nouveaux financements en actions auprès d’investisseurs, malgré un contrôle accru de la part des régulateurs américains.

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) a mené la ronde de financement avec WestCap, un fonds fondé par l’ancienne dirigeante d’Airbnb et de Blackstone Laurence Tosi.

L’année dernière, Celsius avait levé 30 millions de dollars lors d’un tour de table mené par l’émetteur de l’USDT Tether à une valorisation pré-monétaire de 120 millions de dollars.

Le prêteur de crypto a fait l’objet d’un recul réglementaire de la part des régulateurs des États du Kentucky, de l’Alabama, du Texas et du New Jersey aux États-Unis pour ses produits de prêt. Le prêteur affirme que les comptes de revenus d’intérêts de l’entreprise violent les lois sur les valeurs mobilières et ne précisent pas à ses clients si leurs dépôts sont protégés.

Avec son dernier tour de table, le PDG Alex Mashinsky Mashinsky a déclaré au Financial Times qu’il espère rassurer les régulateurs sur la stabilité de l’entreprise et ouvrir les portes aux marchés financiers traditionnels.

« Ce n’est pas 400 millions de dollars, c’est la crédibilité qui vient avec les gens qui ont écrit ces chèques. »

La société gère actuellement 25 milliards de dollars d’actifs cryptographiques, contre 10 milliards de dollars il y a seulement six mois en mars. Celsius Network compte plus d’un million d’utilisateurs enregistrés.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.