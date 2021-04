Celsius Network, une plate-forme de prêt d’actifs numériques, a reçu le prix du «meilleur portefeuille de crypto-monnaie» lors de la cinquième édition annuelle des FinTech Breakthrough Awards – un événement annuel qui récompense les entreprises émergentes à l’intersection de la finance et de la technologie.

James Johnson, directeur général de FinTech Breakthrough, a décrit Celsius comme étant sur une «mission digne» de fournir aux gens «de meilleures opportunités pour gagner en liberté financière». Il a continué:

«Nous sommes ravis de reconnaître Celsius pour son succès et son élan dans cette mission, servant de véritable exemple de technologie révolutionnaire dans l’espace FinTech. Nous adressons nos sincères félicitations à toute l’équipe Celsius pour avoir remporté le prix du « Meilleur portefeuille de crypto-monnaie » pour 2021. »

FinTech Breakthrough a également reconnu MoonPay comme «meilleur site d’achat de crypto-monnaie», Bitstamp pour «meilleur échange de crypto-monnaie» et IPC comme «meilleure source d’informations sur les crypto-monnaies».

Les autres catégories de prix comprenaient le leadership, les prêts à la consommation, les prêts aux entreprises, la gestion de patrimoine, les finances personnelles, les paiements, les investissements, les services bancaires à la consommation et la recherche et les données financières. L’événement 2021 a attiré plus de 3850 nominations dans le monde. L’inclusion de Crypto aux côtés de ces catégories traditionnelles témoigne de la rapidité avec laquelle le marché a mûri.

Celsius Network sort d’une année 2020 exceptionnelle, avec une croissance spectaculaire des dépôts, des revenus et des utilisateurs. En février 2021, la plate-forme d’emprunt et de prêt avait versé 250 millions de dollars en récompenses de crypto-monnaie aux déposants. La plate-forme aurait rassemblé plus de 500 000 utilisateurs et gérerait plus de 10 milliards de dollars d’actifs numériques.

Le jeton CEL natif de Celsius est classé 76e en termes de capitalisation boursière avec une valeur totale de près de 4,2 milliards de dollars. Le jeton est actuellement évalué à 6,00 $, après avoir gagné 5,8% sur la journée.