Celta de Vigo – Athletic Club de LaLiga Santander: horaire et où regarder à la télévision

09/03/2021 à 23:49 CET

Ronald Goncalves

Le dimanche, pour continuer la date, le Celta Vigo et le Club athlétique ils feront face à leur rendez-vous avec Jour 27 de LaLiga Santander dans Balles.

En premier lieu, les locaux dirigés par Eduardo Coudet sont en neuvième position du tableau, avec un total de 33 points et un différentiel de buts de -6 et, par conséquent, au milieu du classement. En ce sens, leurs matchs par record de ligue une victoire sur Huesca (4-3), un match nul avec Valladolid (1-1), une défaite contre Valence (2-0) et une victoire sur Elche (3-1).

D’un autre côté, Les effectifs de Marcelino García Toral sont situés sur la case numéro 8 de la compétition, où ils sont avec 33 points et un différentiel de buts de +7, c’est-à-dire également au milieu du tableau. En outre, votre historique récent indique une victoire sur Grenade (2-1), un match nul avec Levante (1-1), un match nul avec Villarreal (1-1) et une victoire sur Cadix (4-0).

HORAIRE ET O VOIR LE MATCH

La rencontre entre Celta Vigo et le Club athlétique de la Journée 27 de LaLiga Santander 2020-2021 aura lieu le Dimanche 14 mars à 14 h 00, et le jeu peut être vu en Espagne à travers BUT.