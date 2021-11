Celta de Vigo – Barcelone de LaLiga Santander: Horaire et où regarder à la télévision

11/05/2021 à 14:37 CET

Ronald Gonçalves

En tant que membre de 13e journée de LaLiga Santander 2021-2022, les Celta Vigo et le Barcelone ils s’affronteront à Balaídos ce jour Samedi 6 novembre à 16h15 (CET), avec l’aimable autorisation de Movistar LaLiga En Espagne.

Cette prochaine confrontation, il faut le préciser, aura lieu après la première victoire de l’équipe culé avec Sergi Barjuan comme entraîneur par intérim, qui est venu plus tôt cette semaine contre le Dynamo de Kiev (1-0) en Ligue des Champions.

Cependant, dans la mesure où La Ligue fait référence, les blaugranas n’ont plus remporté de victoire depuis leur conquête contre Valence, depuis avoir perdu contre lui Real Madrid et le Rayon Vallecano et lié avec le Deportivo Alavés. Même ainsi, le fait d’avoir encore un match en attente laisse la possibilité, en cas de victoire, de pouvoir reprendre sa place parmi les hautes positions du classement.

HORAIRE ET O VOIR LE MATCH À LA TÉLÉ

L’affrontement qui aura lieu entre les Celta Vigo et le Barcelone à l’occasion de la LaLiga Santander, 13e journée aura lieu le Samedi 6 novembre à 16h15, et peut être apprécié en Espagne à travers Movistar LaLiga.