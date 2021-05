Celta de Vigo – Betis de LaLiga Santander: programme et où regarder à la télévision

19/05/2021 à 01h06 CEST

Ronald Goncalves

En tant que membre de Journée 38 de LaLiga Santander 2020-2021, les Celta Vigo et le Betis ils affronteront Balles samedi prochain.

Ainsi, dans un premier temps, ceux commandés par Eduardo Coudet viendra à la confrontation avec une histoire récente de quatre victoires consécutives, tandis que l’équipe dirigée par Manuel Pellegrini registres deux victoires et deux nuls tout au long de leurs dernières disputes.

En revanche, il convient de noter que l’équipe locale se situe en huitième position du tableau avec 53 points et -1 dans son différentiel de buts, de sorte qu’ils sont restés aux portes des postes européens. En échange, les visiteurs sont à la sixième place avec 58 points et -1 en nombre moyen d’objectifs et, par conséquent, ils ont garanti leur passage à la prochaine édition de la Ligue Europa.

HORAIRE ET O VOIR LE MATCH À LA TÉLÉ

La confrontation qui aura lieu entre les Celta Vigo et le Betis à l’occasion de la 38e journée de LaLiga Santander aura lieu le Samedi 22 mai à 18 h 00, et peut être apprécié en Espagne à travers Movistar LaLiga.