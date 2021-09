Celta de Vigo – Cádiz de LaLiga Santander: Horaire et où regarder à la télévision

in

14/09/2021 à 00h49 CEST

Ronald Gonçalves

Commencer avec LaLiga Santander, 5e journée, cette Vendredi la rencontre entre les Celta Vigo et le Cadix, prévu pour fonctionner dans Balles.

Ainsi, l’escouade dirigée par Edouard Coudet assistera au match après s’être inscrit une défaite contre le Real Madrid (5-2), une défaite contre l’Athletic Club (1-0), un match nul avec Osasuna (0-0) et une défaite contre l’Atlético de Madrid (2-1). Ainsi, ils sont situés dans le numéro de poste 18 de la classification, où ils se trouvent avec 1 point et -5 de différentiel de buts.

Au lieu de cela, l’équipe de Allvaro Cervera est positionné dans le seizième place du classement, en ajoutant 2 points et -3 de différentiel de buts. De même, son dernier rapport de résultats une défaite contre la Real Sociedad (2-0), une défaite contre Osasuna (3-2), un match nul avec le Betis (1-1) et un match nul avec Levante (1-1).

HORAIRE ET O VOIR LE MATCH À LA TÉLÉ

L’affrontement entre les Celta Vigo et le Cadix de la LaLiga Santander, 5e journée aura lieu le Vendredi 17 septembre à 21h00, et il peut être apprécié en Espagne grâce à BUT.