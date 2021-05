Celta de Vigo de LaLiga Santander: programme et où regarder à la télévision

14/05/2021 à 23:02 CEST

Ronald Goncalves

le Barcelone et le Celta Vigo, dans le but de continuer avec Jour 37 de LaLiga Santander, ils effectueront un nouveau différend du tournoi national ce dimanche prochain dans le Camp Nou.

En premier lieu, les locaux dirigés par Ronald Koeman se positionnent à la troisième place du classement avec 76 points et +47 dans le différentiel de buts et a donc encore une chance d’être sacré champion de LaLiga. En ce sens, son histoire par les records de la ligue un match nul avec Levante (3-3), un match nul avec l’Atlético de Madrid (0-0), une conquête contre Valence (3-2) et une défaite contre Grenade (2-1).

En ce qui concerne vos adversaires, L’équipe d’Eduardo Coudet se situe à la huitième place du tableau avec 50 points et -2 au différentiel de butsC’est-à-dire, toujours avec des possibilités mathématiques de qualification pour la Ligue Europa. De même, leurs récentes réunions indiquent une victoire contre Getafe (1-0), une victoire contre Villarreal (4-2), une victoire contre Levante (2-0) et une victoire contre Osasuna (2-1).

HORAIRE ET O VOIR LE MATCH

Le match entre Barcelone et le Celta Vigo de la Journée 37 de LaLiga Santander 2020-2021 aura lieu ce Dimanche 16 mai à 18 h 30, et la réunion peut être vue en Espagne à travers Movistar LaLiga.