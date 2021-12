Celta de Vigo – Espanyol de LaLiga Santander : horaires et où regarder à la télévision

13/12/2021

Le à 22:27 CET

Ronald goncalves

Pour commencer par le LaLiga Santander, 18e journée, cette Vendredi la rencontre entre les Celta Vigo et le Espagnol, qui devrait se dérouler à Balaídos.

Ainsi, l’escouade dirigée par Edouard Coudet assistera au match après s’être inscrit un match nul avec Majorque (0-0), une défaite contre Valence (2-1), une victoire contre le Deportivo Alavés (2-1) et un match nul avec Villarreal (1-1). Ainsi, ils sont situés dans le numéro de poste 14 du classement, où ils se trouvent avec 17 points et -4 de différentiel de buts.

Au lieu de cela, l’équipe de Vicente Moreno est positionné dans le neuvième place du classement, en ajoutant 23 points et +1 de différentiel de buts. De même, son dernier rapport de résultats une victoire contre Levante (4-3), une défaite contre le Rayo Vallecano (1-0), une victoire sur la Real Sociedad (1-0) et une défaite contre Barcelone (1-0).

HORAIRE ET O VOIR LE MATCH À LA TÉLÉ

L’affrontement entre les Celta Vigo et le Espagnol de la LaLiga Santander, 18e journée aura lieu le Vendredi 17 décembre à 21h00, et il peut être apprécié en Espagne grâce à BUT.