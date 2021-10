Celta de Vigo – Real Sociedad de LaLiga Santander: horaire et où regarder à la télévision

25/10/2021 à 13:44 CEST

LaLiga Santander a un emploi du temps très chargé ces derniers jours. Cette 11e journée Il se jouera en semaine, juste un jour après la fin de la 10e journée. Cela signifie que les affrontements qui se produiront désormais amèneront les joueurs aux efforts physiques les plus épuisants. Parmi ces croix, nous trouvons celle qui libérera le Le Celta de Vigo et la Real Sociedad au stade Abanca-Balaídos.

Cette dizaine de journées a montré quelles sont les équipes qui ont le meilleur état de forme. Le premier d’entre eux, avec 23 points, c’est la Real Sociedad, suivie du Real Madrid et de Séville avec 20 points chacun. Dans le même temps, dans les positions les plus basses de la Liga se trouvent le Deportivo Alavés (6 points), Levante (5 points) et Getafe (2 points).

HORAIRE ET O VOIR LE JOUR 11 DE LALIGA SANTANDER

Nous pouvons profiter de ce jeu sur Jeudi 27 à 19h00. En même temps, pour en profiter à travers la télévision, on peut en profiter à travers Movistar + et Movistar LaLiga, nous aurons donc besoin d’un service d’abonnement avec l’entreprise.