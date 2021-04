Celta de Vigo – Sevilla de LaLiga Santander: programme et où regarder à la télévision

06/04/2021 à 23:53 CEST

Ronald Goncalves

En tant que membre de 30e journée de LaLiga Santander 2020-2021, les Celta Vigo et le Séville ils affronteront Balles lundi prochain.

Ainsi, dans un premier temps, ceux commandés par Eduardo Coudet viendra à la confrontation avec une histoire récente de deux victoires, un nul et une défaite, tandis que l’équipe dirigée par Julen lopetegui registres trois victoires et un nul tout au long de leurs dernières disputes.

En revanche, il convient de noter que L’équipe Celtic se situe à la huitième position du tableau avec 37 points et -6 dans son différentiel de buts, il est donc actuellement au milieu du classement. En échange, los blanquirrojos sont à la quatrième place avec 58 points et +19 en nombre moyen de cibles et, par conséquent, dans le domaine de la Ligue des champions.

HORAIRE ET O VOIR LE MATCH À LA TÉLÉ

La confrontation qui aura lieu entre les Celta Vigo et le Séville à l’occasion de la LaLiga Santander 30e journée aura lieu le Lundi 12 avril à 21 h 00, et peut être apprécié en Espagne à travers BUT.