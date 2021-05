Celta égalise un record de 2001 en enchaînant cinq victoires en Liga

18/05/2021 à 09:00 CEST

.

La victoire d’hier soir contre le Barça (1-2) a permis au Celta de Vigo de Eduardo «Chacho & rdquor; Coudet égale un record historique d’il y a 20 ans, celui réalisé par l’équipe céleste lors de la saison 2000-01 avec cinq victoires consécutives en Liga.

Cette équipe dirigée par Victor Fernandez l’a signé entre les 24 et 29 jours, battant Oviedo (1-0), Valence (3-2) et Athletic (2-1) à Balaídos et le Real Valladolid (1-2) et Malaga (1-4) à domicile. La bonne course a été interrompue par une défaite 3-0 contre le Racing Santander à El Sardinero (Épine, Amavisca Oui Regueiro).

Le celtique de Coudet, de son côté, il l’a réalisé dans la dernière ligne droite de ce championnat après avoir battu Osasuna (2-1), Levante (2-0), Villarreal (2-4), Getafe (1-0) et Barcelone (1 – 2), dans laquelle il s’agissait de sa deuxième victoire au Camp Nou après celle de 2014.

L’équipe a désormais la possibilité de marquer un nouveau jalon de six victoires consécutives dans la plus haute catégorie du football espagnol, pour laquelle elle devra battre le Betis samedi prochain à Balaídos, le dernier jour de la saison 2020-21.