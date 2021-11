Celta Vigo vs Barcelone, La Liga: blog en direct, mises à jour, objectifs, temps forts

BIENVENUE À L’ESTADIO DE BALAÍDOS ! Le domicile du Celta Vigo est le théâtre d’un énorme match de Liga entre les hôtes et Barcelone, qui entrent dans celui-ci en cherchant à reprendre le chemin de la victoire en championnat. C’est le dernier match avant la pause internationale ainsi que le dernier match avant le début de l’ère Xavi, donc le manager par intérim Sergi Barjuan espère terminer sa semaine en charge avec une grosse victoire pour remettre l’équipe au nouveau patron en bons esprits. Celta loin est toujours difficile, et vous êtes invités à nous rejoindre pour suivre et commenter toute l’action. Vamos !

ALIGNEMENTS

BARCELONE

Onze de départ : Ter Stegen ; Mingueza, García, Lenglet, Alba ; Nico, Busquets, De Jong ; Gavi, Memphis, Fati (4-3-3)

Suppléants : Peña (GK), Carevic (GK), Araujo, Umtiti, Balde, Puig, Coutinho, Demir, Ez Abde, L. De Jong

CELTA VIGO

Onze de départ : Dituro ; Mallo, Aidoo, Murillo, Galán ; Tapia; Solaria, Denis, Nolito ; Galhardo, Aspas (4-1-3-2)

Suppléants : Blanco (GK), Campos (GK), Araujo, Fontán, Vázquez, Yokuslu, Beltrán, lvarez, Cervi, Baeza

INFO MATCH

Compétition/Journée: 2021-22 La Liga, 13e journée

Date/Heure: samedi 6 novembre 2021, 16h15 CET (Barcelone), 15h15 BST/WAT (Royaume-Uni et Nigeria), 11h15 HE, 8h15 PT (USA), 20h45 IST (Inde)

Lieu: Estadio de Balaídos, Vigo, Espagne

Arbitre: Alejandro José Hernández Hernández

VAR: José Luis González González

COMMENT REGARDER, DIFFUSER LA LIGA

Comment regarder à la télévision: Non disponible (États-Unis), TSN 2 (Canada), LaLigaTV (Royaume-Uni), SuperSport (Nigeria), MTV (Inde), Movistar LaLiga (Espagne), autres

Comment regarder en ligne: ESPN+ (États-Unis), LaLigaTV (Royaume-Uni), autres

