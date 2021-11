Celta Vigo vs Barcelone, La Liga: Nouvelles de l’équipe, aperçu, composition, prédiction de score

Celta Vigo (16e, 11pts) vs FC Barcelone (9e, 16pts)*

*Points et positions au moment de la rédaction du vendredi

Compétition/Journée: 2021-22 La Liga, 13e journée

Outs et doutes de Barcelone: Pedri, Gerard Piqué, Sergiño Dest, Sergio Agüero, Ousmane Dembélé, Sergi Roberto, Martin Braithwaite, Neto (sort)

Celta Vigo Outs & Doutes: Santi Mina, Brais Méndez (sort)

Date/Heure: samedi 6 novembre 2021, 16h15 CET (Barcelone), 15h15 BST/WAT (Royaume-Uni et Nigeria), 11h15 HE, 8h15 PT (USA), 20h45 IST (Inde)

Lieu: Estadio de Balaídos, Vigo, Espagne

Arbitre: Alejandro José Hernández Hernández

VAR: José Luis González González

Comment regarder à la télévision: Non disponible (États-Unis), TSN 2 (Canada), LaLigaTV (Royaume-Uni), SuperSport (Nigeria), MTV (Inde), Movistar LaLiga (Espagne), autres

Comment regarder en ligne: ESPN+ (États-Unis), LaLigaTV (Royaume-Uni), autres

Après une victoire cruciale sur le Dynamo Kiev en Ligue des champions en milieu de semaine, Barcelone revient à l’action en Liga pour le dernier match avant la pause internationale de novembre alors qu’il se rend à Balaídos pour affronter le Celta Vigo.

Ce sera le dernier match en charge du manager par intérim Sergi Barjuan, puisque le Barça devrait annoncer Xavi Hernández comme nouvel entraîneur-chef de l’équipe première samedi. Barjuan a fait un travail solide jusqu’à présent, amenant l’équipe à jouer un football plus offensif et obtenant un résultat très important en Europe.

Mais le match nul contre Alavés lors du premier match de Barjuan en charge était un mauvais résultat dont les Blaugrana doivent se remettre rapidement. Malheureusement, ils doivent affronter le Celta Vigo à l’extérieur, et ces dernières années, cela a été un match difficile garanti dans lequel le Barça se débat et perd généralement des points. Iago Aspas se transforme en Lionel Messi contre la défense blaugrana, et les Galiciens semblent toujours revenir par derrière pour faire match nul 2-2 d’une manière ou d’une autre.

Le Barça manquera également huit joueurs de l’équipe première en raison d’une blessure et l’équipe sera fatiguée après un match difficile en Ukraine, donc le potentiel pour un autre résultat décevant est bien là. Peu importe à quel point le Celta a mal joué cette saison, ils élèvent toujours leur jeu lorsque les grands garçons viennent à Balaídos et rendront la tâche très difficile aux Catalans.

Xavi ne prendra le relais qu’après la trêve internationale, mais ce serait sûrement une bonne idée d’impressionner le nouveau patron avec une victoire samedi contre un adversaire coriace dans un environnement difficile. Dansons.

ALIGNEMENTS POSSIBLES

Barcelone (4-3-3): Ter Stegen; Mingueza, García, Araujo, Alba ; Nico, Busquets, De Jong ; Gavi, Memphis, Fati

Celta Vigo (4-1-3-2): Dituro; Mallo, Murillo, Araújo, Galán; Tapia; Beltrán, Denis, Nolito; Aspas, Solari

PRÉDICTION

Je suis assez confiant avant un voyage à Balaídos. Est-ce que quelque chose ne va pas avec moi? 2-0 Barça.