Celta Vigo vs Barcelone, Liga : score final 3-3, le Barça s’effondre complètement en seconde mi-temps, perd deux points

Barcelone entrera dans la trêve internationale avec une séquence de trois matchs sans victoire en Liga grâce à un brutal match nul 3-3 contre le Celta Vigo à Balaídos. Le Barça a joué une première mi-temps incroyable et est entré dans la pause avec une avance de trois buts, mais le Celta est revenu en force dans les 45 dernières minutes et Iago Aspas a de nouveau brisé le cœur du Barça avec un égaliseur dans le tout dernier jeu du match.

PREMIÈRE MOITIÉ

Barcelone a été tout simplement remarquable dans les 45 premières minutes, bien que la première chance du match soit revenue à Iago Aspas qui s’est retrouvé en tête-à-tête avec Marc-André ter Stegen mais a complètement raté la cible.

C’était la seule chance du Celta, qui s’est présentée à la deuxième minute. Après cela, c’était tout le Barça, qui était confiant et vif sur le ballon et l’a déplacé avec rythme sur tout le terrain. Le milieu de terrain était particulièrement vif, avec Nico González et Frenkie De Jong se déplaçant constamment dans l’espace et passant le ballon avec précision tandis que Sergio Busquets contrôlait le rythme et réalisait l’une de ses meilleures mi-temps de mémoire récente.

Il y avait aussi des buts. Trois d’entre eux en fait : d’abord, c’est Ansu Fati qui a affronté Hugo Mallo et a trouvé le coin inférieur, puis Busquets a marqué un but rare avec une belle frappe juste à l’extérieur de la surface, et Memphis Depay a rentré de la tête un centre parfait d’Alba pour faire il trois après seulement 35 minutes.

La seule mauvaise nouvelle était la blessure d’Ansu Fati, qui s’est senti aux ischio-jambiers après un sprint et a dû être retiré. A part ça, c’était une mi-temps à peu près aussi parfaite que le Barça aurait pu demander, et à la mi-temps, ils avaient transformé un match difficile en une promenade dans le parc.

DEUXIÈME PARTIE

La seconde mi-temps s’est déroulée de la même manière que la première, seules les deux équipes ont interverti les rôles : le Celta était l’équipe à l’avant-garde, pressant haut et jouant un football offensif avec une grande intensité tandis que le Barça restait en retrait et luttait pour faire les bases.

Au cours des 30 premières minutes de la dernière période, le Celta s’est vu refuser deux buts, un pour hors-jeu et un autre pour le handball, et a également eu un fort cri de pénalité refusé par l’arbitre. Ils ont également marqué deux buts : le premier est survenu lorsque Ter Stegen n’a pas pu retenir un tir faible de Galán et Iago Aspas a marqué au rebond, puis Busquets a perdu un ballon dans sa moitié de terrain et le centre de Franco Cervi a trouvé la tête de Nolito pour faire 3-2 avec 15 minutes pour aller.

Le Celta semblait prêt à continuer à pousser et à trouver l’égalisation, mais toute l’énergie dépensée pour marquer les deux premiers buts a rattrapé l’équipe à domicile et ils avaient l’air très fatigués dans les dernières minutes. Le Barça a finalement eu une partie du ballon et a créé quelques bonnes occasions de marquer un quatrième et de tuer le match, Frenkie De Jong venant le plus près lorsqu’il a frappé la barre transversale.

Il semblait que le Barça avait trouvé un moyen de s’échapper avec les trois points, mais le Celta n’a jamais abandonné et a été récompensé par un égaliseur à la 96e minute d’Iago Aspas, qui a marqué un beau but juste à l’extérieur de la surface. Le coup de sifflet final est venu, et le Barça est passé de brillant à horrible et a perdu deux autres points.

Bonne chance, Xavier

Celta Vigo: Dituro; Mallo (Vázuez 46′), Aidoo, Murillo (Araujo 70′), Galán; Tapia (Cervi 65′); Solari (Beltran 46′), Denis, Nolito; Galhardo, Aspas

Buts : Aspas (52′, 90+6′), Nolito (74′)

Barcelone: Ter Stegen; Mingueza, García (Araujo 46′), Lenglet, Alba; Nico (Puig 59′), Busquets, De Jong ; Gavi (Ez Abde 80′), Memphis, Fati (Balde 46′)

Buts : Fati (5′), Busquets (18′), Memphis (34′)