Celta visiter le Bernabéu sans complexes

Le Real Madrid fera ses débuts au nouveau stade Santiago Bernabéu contre les rebelles du Celta de Vigo lors de la quatrième journée de Liga. Sans Gareth Bale ou David Alaba, tous deux exclus pour cause de blessure, L’équipe de Carlo Ancelotti veut inaugurer son nouveau fief avec une victoire et rester dans la zone confortable du tableau en ce début de saison.

Les Blancs, qui ont battu le Real Betis juste avant la pause de l’équipe nationale, affrontent le retour de l’activité du football en club toujours sans Toni Kroos, qui continue de se remettre de sa maladie. Oui, Luka Modric et Ferland Mendy sont entrés, deux acteurs incontournables pour l’entraîneur italien dans cette deuxième étape aux manettes du projet sportif.

Les Vigolais, quant à eux, visent la première victoire de la saison en enregistrant deux défaites contre l’Atlético de Madrid et l’Athletic Club et en sauvant un point d’El Sadar contre Osasuna.. Coudet a la confiance absolue du conseil d’administration galicien et veut inverser cette chute des résultats et des jeux dès que possible.

Gagner à domicile en Liga, le grand but

Le Celta de Vigo visite l’un des territoires les plus compliqués de la Liga, le Santiago Bernabéu, qui va également être décoré pour son nouveau look. Les Galiciens ne savent pas ce que c’est que de gagner dans la capitale dans le tournoi national depuis la saison 2006/07 : ils ont gagné 1-2 avec des buts de Nene et Larena. Oui, il l’a réalisé en Copa del Rey : ils ont également gagné 1-2 lors du match aller des quarts de finale et ont passé le tour en 2017.

Sur les 11 dernières visites, le Celta de Vigo a engrangé une victoire, un nul et un total de neuf défaites, certifiant ainsi que le fief blanc est l’un des endroits les plus compliqués du tournoi.. Ce dimanche, vous avez une chance d’obtenir une victoire historique.