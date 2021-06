Celtic confirme la nomination de l’Australien Ange Postecoglou au poste de manager sur un contrat glissant de 12 mois

Le Celtic a nommé Ange Postecoglou comme manager du club sur un contrat glissant de 12 mois.

L’Australien d’origine grecque a quitté son poste de patron de Yokohama F. Marinos après trois ans pour rejoindre les géants écossais, qui se sont séparés de Neil Lennon en février.

getty

Ange Postecoglou a quitté son poste au Japon pour prendre la relève du Celtic

Le joueur de 55 ans sera chargé de ramener le Celtic à la gloire en Premiership écossaise après la fin de leur décennie de domination par les Rangers la saison dernière.

S’exprimant après sa confirmation en tant que nouveau patron des Bhoys, Postecoglou a déclaré sur le site Web de Celtic: “L’opportunité qui m’a été donnée est l’un des plus grands honneurs du football et la responsabilité de diriger notre magnifique club de football vers l’avenir est une que je chérirai. chèrement.

«Celtic est l’un des noms du football mondial, cela ne fait aucun doute – un club géant, une véritable institution du football et bien plus encore – une vraie histoire, une vraie substance, une vraie authenticité et une vraie âme. Je sais que le Celtic est un véritable mode de vie pour tant de gens et je connais les exigences qui accompagnent ce poste – je suis prêt à faire tout ce que je peux pour répondre à ces exigences.

“Je ferai tout ce que je peux pour remettre notre grand club au sommet et, en même temps, offrir le genre de football que nos fans apprécient. Nous voulons divertir nos fans et nous voulons gagner, ce sont les objectifs que je me suis toujours fixés et sur lesquels je commence maintenant à travailler.

“Quand vous pensez au Celtic, vous pensez aux supporters et mon rêve est de revoir nos fans au Celtic Park avec nous dès que possible. Nous espérons tous que les choses s’améliorent et pourrons bientôt voir nos fans car ils sont essentiels à tout ce que je veux faire. Nous avons besoin de nos supporters à nos côtés et j’ai hâte d’être de retour avec eux dans un paradis bondé.

« J’ai déjà eu d’excellentes discussions avec Peter, Dom et le conseil d’administration sur leurs idées et leur stratégie pour l’avenir du club. Je sais que la nouvelle vision moderne du Club correspond tout à fait à la mienne et nous cherchons maintenant à y parvenir. Dans tout ce que nous faisons, nous visons à donner à nos fans une équipe performante de vraie qualité, dont ils sont enthousiastes et dont ils peuvent être fiers.

“Nous avons déjà commencé à travailler sur nos plans pour ajouter à l’équipe – nous visons à amener des joueurs de qualité au Celtic pour améliorer le noyau existant de grands talents.

“J’ai très hâte de rencontrer les joueurs à leur retour de la fin de saison et j’ai hâte de commencer en tant que Celtic Manager.”

Les règles sur les coronavirus signifient que l’homme de 55 ans s’isolera une fois qu’il atterrira en Écosse du Japon jeudi, qui figure sur la liste de voyage orange du gouvernement britannique.

.

Howe était un favori pour le travail celtique mais les pourparlers ont échoué

Cela signifie que Postecoglou ne sera probablement pas à la base d’entraînement du club de Lennoxtown le 17 juin lorsque l’équipe première fera son rapport pour le début de ses préparatifs de pré-saison.

Le Celtic attend également une réponse de l’UEFA après avoir demandé une dérogation aux règles obligeant les patrons à posséder une licence Pro – que Postecoglou ne détient pas – s’ils souhaitent gérer en compétition européenne.

Après la démission de Lennon le 23 février, Celtic a passé des semaines à chasser la cible numéro un Eddie Howe.

Mais lorsque leur déménagement pour l’ancien patron de Bournemouth est tombé en panne, ils ont été contraints de porter leur attention sur Postecoglou.

L’ancien patron de l’Australie a remporté des titres de champion dans son pays natal et au Japon, alors qu’il a également dirigé les Socceroos à la Coupe du monde 2014 avant de démissionner quelques semaines avant la finale 2018 en Russie.