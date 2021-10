Celtic, Manchester United, Everton et les joueurs vedettes se souviennent de la légende des Rangers Walter Smith alors que les hommages affluent pour «une figure extrêmement respectée du football écossais»

Des hommages ont été rendus à Walter Smith suite à l’annonce de la mort de la légende des Rangers.

Smith était un joueur de Dundee avant de devenir entraîneur où il a travaillé comme assistant de Sir Alex Ferguson pour l’Écosse lors de la Coupe du monde 1986.

Walter Smith était une légende du jeu et nous manquera beaucoup

Il s’est ensuite dirigé vers les Rangers pour être l’assistant de Graeme Souness avant de prendre le poste à temps plein en 1991.

Il est devenu une icône avec les géants de Glasgow, en remportant 10 titres de Premiership écossaise en deux passages au club.

En 1998, il s’est rendu à Everton pour un mandat de quatre ans en tant que manager, suivi d’un bref passage en tant qu’assistant de Ferguson à Manchester United.

Trois ans en tant que patron de l’Écosse ont été suivis d’un retour aux Rangers, où il est devenu plus tard directeur.

Jim White a rendu un hommage émotionnel à Smith après l’annonce de la nouvelle alors qu’il était sur talkSPORT.

« Je connaissais Walter Smith depuis de nombreuses années et même si je savais qu’il ne se sentait pas bien ces derniers temps, c’est un choc », a déclaré White à l’antenne.

« Walter Smith, ancien manager des Rangers, d’Ecosse et d’Everton est décédé à l’âge de 73 ans.

Walter Smith était une figure très populaire dans le football écossais

« Extrêmement respecté dans le football écossais. Il a remporté 10 titres de premier plan en tant que manager, cinq coupes d’Écosse, six Coupes de la Ligue et a mené les Rangers à la finale de la Coupe UEFA en 2008.

« Il restera à juste titre dans les mémoires de la communauté du football à travers le monde, car cet homme imposait un immense respect.

«Cet homme était le numéro deux de Graeme Souness lorsqu’il est arrivé de la Sampdoria et a pris la direction des Rangers et Walter a assumé le rôle lui-même.

«Il était une figure immensément populaire dans le football écossais, non seulement auprès des fans des Rangers, mais auprès des fans de tous les autres clubs et j’inclus également le Celtic dans cela.

« Une figure énorme du football écossais et c’est une si triste nouvelle. »

Les hommages ont afflué de toute la communauté du football au grand homme, y compris des rivaux des Rangers Old Firm, le Celtic et l’actuel capitaine écossais, le défenseur de Liverpool Andy Robertson.

Les Rangers ont posté une vidéo incroyable à la mémoire de Smith, qui a remporté un succès incroyable pour le club.

Ses principaux rivaux, Celtic, ont montré que Smith était respecté de part et d’autre de l’Écosse et ont été publiés sur les réseaux sociaux :

«Le Celtic Football Club a exprimé ses plus sincères condoléances à la suite de la triste nouvelle du décès de l’ancien manager des Rangers et de l’Écosse, Walter Smith, après avoir combattu la maladie avec tant de courage.

«De toute évidence, c’est une nouvelle absolument dévastatrice et nos pensées et nos prières vont beaucoup à la femme, aux enfants et à la famille élargie de Walter en cette période très triste.

« Walter a été un formidable serviteur du football écossais pendant tant d’années, et pendant son mandat d’entraîneur de l’équipe nationale écossaise, il a noué une amitié étroite avec la légende celtique, Tommy Burns, qui faisait partie de l’équipe d’entraîneurs.

« Tout le monde au Celtic envoie ses sincères condoléances. »

Son ancien club Everton a déclaré : « Une journée très triste pour le football. Walter Smith OBE, ancien entraîneur des Rangers, d’Écosse et d’Everton, est décédé.

« Un homme tenu en haute estime par tous ses joueurs. Nos pensées vont aux proches de Walter en cette période difficile.

Les hommages ont afflué pour Walter Smith, qui était une légende des Rangers

L’ancien attaquant d’Everton, Kevin Campbell, a déclaré: « RIP Walter Smith, vous étiez un homme formidable et je ne vous remercierai jamais assez de m’avoir amené à @Everton un vrai grand footballeur. »

La star de Liverpool, Andy Robertson, a déclaré: «Pensées, prières et condoléances à la famille et aux proches de Walter Smith aujourd’hui.

« C’est déchirant de perdre un autre grand du football écossais. Un homme de sagesse, de dignité et d’intégrité dont l’héritage vivra. Qu’il repose en paix. »

Chris Sutton a déclaré: « Une nouvelle vraiment triste d’apprendre le décès de Walter Smith. Il était un vrai gentleman. Pensées et prières vont à la famille de Walter.

Frank McAvennie a écrit : « Triste nouvelle ce matin, Walter Smith est décédé et manquera à tant de gens (si vous avez rencontré Walter, vous l’aimiez aussi simple que cela) RIP compagnon, pensées et prières sont avec sa famille et ses amis.

John Hartson a déclaré: « RIP Walter Smith.. Walter et sa femme Ethel avaient l’habitude d’assister à mon bal de charité chaque année et c’était très amusant.. pensées vont à Ethel, à la famille Smith et à ses amis. »

