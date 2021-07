“Celtic ne finirait pas au-dessus de Sunderland en League One”, déclare un expert qui revendique la sortie de la Ligue des champions pour la “deuxième meilleure équipe du Danemark” montre où se trouve actuellement la Premiership écossaise

in

Le Celtic a été qualifié d’« équipe de Ligue 1 » après avoir été éliminé des phases de qualification de la Ligue des champions pour la quatrième saison consécutive.

Les géants écossais se sont glissés dans les éliminatoires de la Ligue Europa après avoir perdu 2-1 en prolongation contre le FC Midtjylland, alors que l’équipe d’Ange Postecoglou tombait au premier obstacle de la plus haute compétition européenne.

Le milieu de terrain écossais du Celtic Ryan Christie réagit alors que les Hoops sont battus par Midtjylland

Le Celtic affrontera désormais Jablonec en République tchèque jeudi soir prochain, mais Postecoglou a riposté aux affirmations après le match selon lesquelles le résultat était “catastrophique” pour le club de Glasgow.

Le spécialiste de talkSPORT, Perry Groves, a cependant été cinglant dans son évaluation de la terrible défaite et a déclaré que la défaite contre la « deuxième meilleure équipe du Danemark » avait déjà mis fin à la saison du Celtic et vous indique où se trouve le football écossais en ce moment.

“C’est leur saison terminée et dépoussiérée”, a-t-il déclaré mercredi soir au Sport Bar.

« Ange Postecoglou savait que c’était la plus grosse reconstruction du Celtic depuis 20 ans, mais ils n’ont pas d’argent !

« C’est la deuxième saison au trot qu’ils disputent au deuxième tour de qualification de la Ligue des champions, et ils ont été battus par la deuxième meilleure équipe du Danemark.

«Est-ce que cela vous dit où se trouve la Premiership écossaise en ce moment?

La sortie du Celtic de la Ligue des champions a été un coup dur pour la première campagne de Postecoglou en charge à Parkhead

Il y a eu des scènes de jubilation pour l’équipe danoise du Midtjylland alors qu’elle conquérait le Celtic pour se rapprocher de la phase de groupes de la Ligue des champions

«La saison dernière, le Celtic a terminé à 25 points derrière les Rangers et Hibs avait 14 points de retard sur le Celtic, donc ils avaient 39 points de retard sur les Rangers, et les Rangers ne feront que devenir plus forts.

« Les Celtic n’ont aucune chance d’attraper les Rangers, absolument aucune. C’est leur saison terminée.

L’ancien ailier d’Arsenal est ensuite allé plus loin, affirmant que cette équipe celtique actuelle aurait du mal à terminer dans le top quatre de la Ligue 1 anglaise, et finirait même en dessous du modeste Sunderland.

“En ce moment, le Celtic est une équipe décente de League One”, a déclaré Groves.

« Hull City, Peterborough et Blackpool ont été promus cette année et Sunderland est arrivé quatrième – le Celtic ne finirait pas au-dessus de Sunderland en League One.

« Les Celtic sont loin de remporter le titre.

Groves dit que les Rangers seraient l’une des meilleures équipes du championnat s’ils passaient au football anglais, mais le Celtic n’est assez bon que pour la Ligue 1

« Je pense que les Rangers seraient probablement l’une des six meilleures équipes du championnat. Je pense que s’ils allaient directement en Premier League, ils trouveraient la compétition et l’acharnement chaque semaine très éprouvants.

« S’ils venaient ici et avaient quelques années, ils pourraient absolument s’établir en Premier League.

“Mais le niveau de la Premiership écossaise n’est pas excellent.”

