Celtic sécurise les signatures de Joe Hart et James McCarthy

Le Celtic a annoncé la double signature du gardien Joe Hart de Tottenham Hotspur et du milieu de terrain James McCarthy sur un transfert gratuit.

Hart, qui a été sélectionné 75 fois pour l’Angleterre, a signé un contrat de trois ans. Pendant ce temps, l’international irlandais McCarthy signe un contrat de quatre ans.

Coup de pouce pour Ange Postecoglou

Le début de saison a été difficile pour le nouveau patron du Celtic, Ange Postecoglou. Les mauvais résultats sur le terrain et le manque de nouveaux arrivants ont ajouté à ses frustrations.

Cependant, le manager australien sera ravi de ses deux nouveaux ajouts. Ils ajouteront de l’expérience à un groupe de jeunes joueurs.

Il a déclaré : « Je suis ravi que nous ayons recruté deux joueurs de première classe, Joe et James.

« Ils ont tous les deux une riche expérience au niveau des clubs et au niveau international, et c’est quelque chose qui ne peut que profiter à l’équipe, et j’ai hâte de travailler avec eux.

“Je sais que nos supporters connaîtront bien les deux joueurs, et je suis sûr qu’ils les accueilleront dans le club et ont hâte de les voir tous les deux jouer pour le Celtic dans les saisons à venir.”

Le Celtic espère que Joe Hart résoudra le problème du gardien de but

Les fans du Celtic espèrent que Hart résoudra enfin les problèmes de gardien de but du Celtic. Vasilis Barkas et Scott Bain ont tous deux eu l’occasion de s’approprier la première place.

Les deux, cependant, ont commis d’énormes erreurs lors des premiers matchs de la saison. Il était clair qu’un nouveau gardien numéro un devait être recruté.

Hart a peut-être lutté pour la forme ces dernières saisons et a connu des périodes infructueuses à Turin, Burnley et West Ham. Mais il était un solide gardien numéro deux pour Tottenham la saison dernière, et Celtic espère que cette forme est temporaire et que la classe est permanente.

Il ne faut pas oublier qu’il s’agit d’un gardien de but qui était le numéro un anglais il y a à peine quatre ans. En outre, il est quatre fois vainqueur de la Premier League Golden Glove. Il est sans aucun doute meilleur que Barkas et Bain et à seulement 34 ans, il a bien plus à donner.

Hart ajoutera une expérience précieuse, qui est nécessaire pendant cette période de transition pour les Hoops.

En déplacement, Hart a déclaré : « C’est un grand moment pour moi dans ma carrière et je suis absolument ravi de rejoindre un club de l’envergure du Celtic.

“Je sais à quel point ce club est grand et du soutien incroyable dont il bénéficie, et j’ai hâte de jouer devant les fans à Celtic Park.

“J’ai hâte de rencontrer mes nouveaux coéquipiers maintenant et de travailler avec l’équipe et, en particulier, les autres gardiens ici.”

McCarthy rejoint le Boyhood Club

Le milieu de terrain James McCarthy est lié au Celtic depuis de nombreuses années. Enfin, il a scellé le passage au club qu’il soutient.

L’Irlandais était excédentaire par rapport aux besoins de Crystal Palace à la fin de la saison dernière. Il a eu des problèmes de blessures, notamment une grave fracture du tibia et du péroné qui l’a empêché de jouer pendant un an.

Il espère mettre ces problèmes de blessures derrière lui et devenir un élément clé de l’équipe d’Ange.

En son jour, McCarthy sera l’un des meilleurs milieux de terrain de la Premiership écossaise. Étant donné que le Celtic l’a signé sur un transfert gratuit, il est évident de parier sur lui.

McCarthy a déclaré: “Avoir signé pour le Celtic est un sentiment brillant et c’est un jour spécial pour moi et ma famille.

«Je sais tout sur le club, sa taille et tout le succès qu’il a connu, en particulier ces dernières années. J’ai hâte de tirer sur les Hoops, de jouer à Paradise et d’aider l’équipe à offrir plus de succès à ces fans incroyables dans les saisons à venir.

