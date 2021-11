Celtics de Boston | Charges intelligentes contre Tatum et Brown : « Ils ne veulent pas passer le ballon »

02/11/2021 à 20:37 CET

Joël Xaubet

Les Boston Celtics sont entrés dans une nouvelle saison avec la possibilité de repartir à zéro après une année très décevante. Les Proud Greens ont à peu près tout changé au cours de l’été, Brad Stevens a changé la planche pour les bureaux et a laissé sa place à un Ime Udoka qui est arrivé avec l’approbation de ses deux stars, Jayson Tatum et Jaylen Brown. Le modèle a également subi des modifications, Fournier et marcheur Kemba ils sont partis pour que je revienne Al Horford et a été signé par une exception de niveau intermédiaire (MLE) pour Dennis Schröder.

Cela semblait être la formule parfaite pour un nouveau départ, mais rien ne pouvait être plus éloigné de la vérité. Les Celtics n’ont pas joué un bon basket jusqu’à présent cette saison, la défense ne fonctionne pas et l’attaque n’est pas non plus la machine bien huilée qu’est Udoka. visualisé quand il a dit qu’il voulait mettre la balle dans les mains des « Jays ».

Rien ne fonctionne à Boston

Les résultats n’arrivent pas et la chimie de l’équipe accuse les défaites et cela a été démontré par Marcus Smart dans ses remarques après la défaite contre Chicago, où il a accusé les « Jays »: « Je voudrais juste que nous jouions au basket. Toutes les équipes savent que nous faisons des jeux pour nos meilleurs joueurs, Jayson et Jaylen. Et les rivaux savent comment arrêter Et quand ils nous arrêtent, nous ne pouvons pas continuer à faire ça. Je crois que les systèmes qui sont faits sont pour que les deux passent le ballon et qu’ils ne veuillent pas le passer. »

Les Bulls ont encore endommagé la fierté verte

La défaite contre les Bulls est survenue après avoir perdu une avance de 17 points au quatrième quart pour oublier, où la fierté verte était absente lors de la réception d’un partiel de 11-39 et confirment ainsi que les Celtics sont passés d’une équipe passionnante à une grave crise. L’équipe de Boston a accumulé 5 défaites jusqu’à présent cette année, dont deux particulièrement douloureuses. Le premier coup était contre les Raptors, une équipe inférieure qui a donné aux hommes d’Udoka une dure correction de 32 points d’écart, une défaite qui s’est accompagnée de sifflets et huées dans le jardin TD. Le deuxième coup est venu dans le match contre les Bulls.

Il va maintenant falloir attendre la réponse des joueurs, s’il y a réaction ou si la crise oblige à prendre des décisions hâtives en milieu de saison, sous la forme d’un transfert ou de changements sur le banc.