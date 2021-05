Celtics vs.Nets Playoffs Round 1 Choix, cotes et pronostics ⋆ .

Les Boston Celtics ont organisé une fête de quartier lors du premier match contre les Brooklyn Nets grâce à Robert Williams. Cependant, neuf pâtés de maisons de Williams n’ont pas mené à la victoire sur la route. Boston peut-il trouver un moyen d’égaliser la série, ou Brooklyn prendra-t-elle la tête de la série 2-0? L’aperçu des choix de paris Celtics vs Nets NBA trouvera les meilleures cotes de paris NBA, vous donnera quelques tendances de paris et affichera les meilleurs choix NBA et pronostics NBA disponibles.

Aperçu des paris Celtics vs Nets: choix de la NBA et cotes pour les séries éliminatoires du premier tour

Informations sur le jeu Celtics vs Nets

Boston Celtics (36-36, 15-21 à l’extérieur) contre Brooklyn Nets (48-24, 28-8 Domicile)

Date: Mardi 25 mai 2021

Temps: 19 h 30 HNE

Lieu: Barclays Center – Brooklyn, État de New York

Couverture: TNT

Les Celtics n’ont peut-être pas remporté la victoire dans le premier match, mais ils ont en quelque sorte trouvé un moyen de rendre le jeu compétitif malgré le tir à 36,9% du sol et à 20 contre 26 depuis la ligne des lancers francs. Boston n’a perdu que 5 points avant le quatrième quart, et ils menaient également à la demie. Cela montre qu’ils sont capables de jouer avec les Nets, même si cela leur prend également de ne pas jouer à pleine efficacité.

Le troisième quart-temps de 31 points des Nets est vraiment ce qui les a menés à la victoire. Ils ont tiré seulement 41,7% du sol, et ils ont fait trois tirs de moins à 3 points, mais ils ont tenté 29 lancers francs et ont été plus efficaces de la bande de charité. Kevin Durant et Kyrie Irving combiné pour 61 des 104 points de l’équipe, tandis que James Harden avait 21 points et huit passes. Joe Harris eu une nuit de tournage, et Blake Griffin connaissait son rôle et n’a pas tenté un seul coup, mais il a obtenu deux lancers francs malgré avoir joué 20 minutes dans un début. Le premier match n’a pas été une bonne performance de la part des Nets dans l’ensemble, mais ils ont plus qu’assez de talent pour se débrouiller dans cette série.

Les Celtics vs Nets parient sur les choix de la NBA + les cotes de la NBA

En utilisant l’outil OddsShopper d’Awesemo, nous pouvons facilement comparer les cotes NBA pour les paris Celtics vs Nets sur les principaux paris sportifs. Les cotes exprimées sont à partir de 12 h HNE le 25 mai, alors assurez-vous de consulter vous-même l’outil OddsShopper pour obtenir les cotes les plus récentes.

Cotes NBA: Moneyline

Celtics: (+370) – William Hill Nets: (-435) – BetRivers, DraftKings

Cotes NBA: propagation

Celtics: +9 (-110) – BetRivers, FanDuel, PointsBet, DraftKings, William Hill Nets: -9 (-110) – BetRivers, FanDuel, PointsBet, DraftKings, William Hill

Cotes NBA: Total de points

Plus de: 227 (-110) – FanDuel, William Hill Moins de: 227.5 (-113) – BetRivers, DraftKings Celtics vs Nets NBA Betting Trends Boston a une fiche de 5-10 contre l’écart (ATS) à ses 15 derniers matchs. Le total a touché le dessous dans chacun des cinq derniers matchs de Boston. Brooklyn a une fiche de 6-0 CÉP à ses six derniers matchs. Le total a touché le dessous dans quatre des cinq derniers matchs de Brooklyn contre Boston. Prédiction Celtics vs Nets

Dans un match off, les Nets ont gagné et ont couvert l’écart. Ils ne feront que s’améliorer à mesure qu’ils joueront ensemble, ce qui fait peur au reste de la ligue. Brooklyn jouera un peu mieux ce soir et les tirs devraient tomber à un rythme plus élevé. Je les prédis à gagner et à couvrir, en direction de Boston 2-0.

Prédiction: Nets -9

