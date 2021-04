Celui avec les années 90 ⋆ 10z viral

Nous avons maintenant rencontré toutes les différentes forces – Still, Sage et Strength – grâce à deux membres de la Team Flash et à leur explosion dans le passé.

L’épisode 6 de la saison 7 de Flash a tiré une page du livre de DC’s Legends of Tomorrow en envoyant Cisco et Chester dans une aventure loufoque dans les années 90. Et c’est probablement le plus gros compliment que je puisse faire à la série.

L’heure était à la fois amusante et sentimentale. De plus, cela a permis à l’un des derniers ajouts de The Flash de devenir un personnage et de cimenter une place dans tous nos cœurs.

Il est indéniable que Chester était la star de « The One With The Nineties » alors que lui et Cisco naviguaient dans la situation difficile du voyage dans le temps dans laquelle ils se trouvaient.

Dès le début, il était clair que Chester avait un passé difficile que nous allions découvrir au fur et à mesure de la progression de l’épisode. Et nous savions que c’était lié à ses parents puisqu’il avait déjà mentionné vivre avec sa grand-mère à un jeune âge.

Cisco: Je pense que nous avons juste voyagé dans le temps.

Chester: Vraiment? Alors, ce soir, on va faire la fête comme si on était en 1998?

En fait, le père de Chester n’avait pas toujours été là pour lui, grâce à son travail. Et, de façon déchirante, il est mort dans un accident de voiture alors que Chester était jeune.

Ce qui a rendu les choses encore plus douloureuses, c’est qu’il est décédé le 5 décembre 1998, et Chester et Cisco ont été renvoyés au 4 décembre.

Cependant, à travers tout ce chagrin d’amour, le public en a appris beaucoup plus sur qui est Chester et d’où il vient.

Chester a toujours été un personnage intrigant depuis le moment où il a été présenté sur The Flash Season 6. Mais nous ne savions presque rien de lui jusqu’à cet épisode.

Depuis que Brandon McKnight est passé au statut régulier de la série, nous attendons d’en savoir plus sur son personnage. Et quoi de plus parfait que de forcer Chester à affronter son passé?

Il a un traumatisme et une blessure, tout comme le reste de Team Flash. Et comme bon nombre d’entre eux, cela découle du décès d’un parent.

La relation imparfaite de Chester avec son père était évidemment un point sensible pour lui, mais il n’a jamais réalisé à quel point son père tenait vraiment à lui.

D’une manière ou d’une autre, The Flash a réussi à faire une scène entre un père, que nous n’avions jamais rencontré auparavant, et un fils, qui est assez nouveau dans la série, une scène poignante dont on se souviendra probablement pendant un certain temps.

C’est quelque chose que nous avons vu plusieurs fois auparavant. Une personne voyage dans le temps et se retrouve face à face avec quelqu’un qui lui tient à cœur, qui n’a aucune idée de qui elle est.

Mais la série a ajouté de petits détails qui en ont fait leur propre.

Chester: Est-ce que tu fais souvent ce genre de chose pour lui?

Quincy: Tout ce que je fais est pour lui. C’est la raison pour laquelle je sors du lit le matin.

Chester: Mais ne vous en voulez-vous jamais d’avoir à travailler si dur 24 heures sur 24, 7 jours sur 7?

Quincy: Je suis le père du garçon. Et Chester vaut tous les sacrifices que je dois faire. D’ailleurs, quand il s’agit de lui, je ne crois pas qu’il faille arrêter.

Chester: Donc vous ne vous souciez pas plus de votre travail que de votre fils? Vous vous souciez de votre travail à cause de lui.

Quincy: Je suis juste un homme qui essaie de faire la bonne chose. Rends mon fils fier.

La meilleure partie de cette scène a été que Chester a découvert que son père avait laissé des choses à la poubelle pour qu’il les trouve. Cela a frappé une corde émotionnelle parce que nous venions de voir Chester fouiller dans la poubelle pour trouver les pièces dont il avait besoin.

Tout ce que Chester avait fait ou dit sur l’heure conduisait à ce moment entre lui et son père. Et le gain était une belle scène qui sera une force motrice pour le personnage de Chester au fur et à mesure que la série progressera.

En plus de faire la lumière sur Chester, l’épisode a également montré la grandeur de l’amitié entre Cisco et Chester.

Nous avons été taquinés avec leur comportement de copain tout au long de la saison 7 de Flash, mais c’était bien pour la série de prendre le temps de se concentrer sur la profondeur de leur relation.

Cisco et Chester: l’équipe Chesco est sur l’affaire!

Cisco: Allons-y!

Iris: Séparé à la naissance.

Toutes leurs blagues mises à part, même s’ils sont hilarants l’un avec l’autre, Cisco et Chester ont développé une belle amitié en peu de temps. Ce qui faisait de Cisco la personne à avoir aux côtés de Chester alors qu’il traitait avec son père.

Ils se jouent si bien et ont une certaine chimie qui vient naturellement pour certains personnages.

Les amitiés entre tous les membres de Team Flash sont les piliers de l’émission, et nous sommes heureux d’en voir une autre s’épanouir si bien.

Du côté de l’intrigue de l’heure, la Force finale a été introduite, et celle-ci pourrait être plus puissante que les autres. Bien qu’ils semblent tous individuellement capables de vaincre Team Flash par eux-mêmes.

Deon, alias The Still Force, essayait, curieusement, de revivre sa jeunesse quand il remontait le temps.

Il pourrait vous arrêter dans vos traces à tout moment, n’importe où. C’est son pouvoir. C’est comme s’il était l’opposé de la Speed ​​Force. Il est la Force immobile. Ce qui, je suppose, ferait de Fuerza la force de force. Et cela ferait de Psych the Sage Force. Cisco

Il semble définitivement être le plus docile des Forces en termes de plans diaboliques, mais il ne fait que commencer.

Comme Barry l’a déclaré, Still Force est seulement en train de comprendre l’étendue de ses pouvoirs. Et quand quelqu’un accède à un grand pouvoir, ce n’est qu’une question de temps avant qu’il ne soit corrompu.

Cependant, les choses peuvent ne pas être ce qu’elles semblent être.

À l’heure actuelle, il est clair pour Team Flash que les forces en dehors de la Speed ​​Force sont le mal et l’ennemi. Mais est-ce que quelqu’un d’autre a le sentiment que la Speed ​​Force n’est pas à 100% véridique?

Une grande partie de ce que les personnages savent de ces autres Forces vient de sa bouche, et je ne suis pas sûr que nous puissions lui faire totalement confiance.

Mais que pouvait-elle cacher? Nous savons qu’elle se soucie de Barry si son regret de prendre la forme de sa mère est une preuve, donc elle ne peut pas avoir de mauvaise intention si elle ment.

Tout ce que je sais, c’est que quelque chose à propos de son histoire des autres Forces qui l’attaquent ne correspond pas tout à fait. Et nous allons découvrir pourquoi bientôt.

Même s’il y a eu des doutes sur les intentions de la Speed ​​Force, c’était toujours agréable de voir son lien avec Iris.

Tous deux sont des personnages importants de la vie de Barry, et bien que ce ne soit qu’une petite partie de l’heure, leur relation de construction a été un moment fort.

Mais au fur et à mesure que le spectacle se poursuit, il est clair que Barry sera un peu mal à l’aise avec Iris devenant plus amicale avec la Speed ​​Force.

Speed ​​Force: Je n’ai jamais pris en compte à quel point la mort de sa mère pourrait encore peser sur lui. Qu’est-ce que j’ai fait? Je changerai mon apparence. Apparaissez sous ma vraie forme à vous tous à partir de maintenant comme un éclair parce que je ne peux pas continuer à lui faire du mal comme ça.

Iris: Vous ne lui causez pas de douleur. Vous lui offrez un cadeau.

Speed ​​Force: comment?

Iris: C’est comme si sa couverture lui rappelle sa maman. Et ce souvenir lui donne du réconfort et de la paix, c’est la même chose avec vous.

Speed ​​Force: Alors, je ne suis pas un rappel douloureux?

Iris: Non, pas du tout. Vous êtes heureux. Je suis peut-être son paratonnerre, mais vous êtes son éclair.

Speed ​​Force: Merci.

La mort de Nora Allen a été le moment déterminant de la vie de Barry, et il doit être étrange de voir la Speed ​​Force prendre sa forme.

Il y a tellement de sentiments contradictoires qui vont bientôt surgir, et il sera intéressant de voir comment la relation de Barry avec la Speed ​​Force – et avec Iris – se développe alors qu’elle continue de guérir.

Qu’as-tu pensé, The Flash Fanatics?

Aimez-vous Chester – AKA John Boyega? Que pensez-vous du Still Force? Que cache la Speed ​​Force?

Et la série a-t-elle oublié le SSPT d’Iris depuis son passage dans le Mirrorverse?

Faites-moi savoir dans les commentaires, et n’oubliez pas que vous pouvez regarder The Flash en ligne ici même via TV Fanatic!

Le flash est diffusé les mardis à 8 / 7c sur The CW.

