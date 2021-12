Celui-ci a été le plus écouté en 2021 sur Spotify

Comme prévu, le reggaeton était le roi de la plate-forme. Bad Bunny a été le plus écouté en 2021, qui est sacré pour la deuxième année consécutive sur la plateforme.

The Bad Rabbit s’est classé premier avec 9,1 milliards de vues, tandis que Karol G a également glissé dans le top 50 en tant que femme latino la plus écoutée. Les autres artistes reggaeton qui sonnaient le plus étaient :

• J Balvin (7)

• Rauw Alejandro (12)

• Tours Myke (18)

• Ozuna (25)

• Anuel AA (32)

• Maluma (33)

• Jhay Cortez (37)

• Papa Yankee (39)

• Farruko (41)

• Sech (44)

La deuxième est Taylor Swift et en troisième le groupe K-Pop bts. Albums les plus écoutés : Sour- d’Olivia Rodrigo Future- Nostalgia Justice-Justin Bieber

Chansons les plus écoutées

La chanson la plus jouée au monde en 2021 était le permis de conduire d’Olivia Rodrigo, avec 1,1 milliard de vues sur la plateforme. La deuxième chanson la plus écoutée est MONTERO (Call Me By Your Name) » de Lil Nas X. En troisième place se trouve The Kid LAROI avec Stay, une collaboration avec Justin Bieber. La quatrième position est à nouveau occupée par Olivia Rodrigo avec Good 4 u et la cinquième position l’occupe Dua Lipa, avec Levitating aux côtés de DaBaby.