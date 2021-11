Celui-ci est pour nos amis, ennemis, membres de la famille, voisins et compatriotes hésitants…

Le monde entier est une fois de plus en guerre et il existe une nouvelle classe d’armes de l’ère spatiale spécialement conçue pour détruire cet ennemi commun mortel.

Tout ce que vous avez à faire pour défendre vos proches, et vos compatriotes américains, c’est de vous armer correctement…

Washington Post

L’ancien président Donald Trump a déclaré mercredi que les vaccins contre le coronavirus sont efficaces et que davantage d’Américains devraient se faire vacciner… (couper) « Les vaccins fonctionnent », a-t-il déclaré lors du « John Fredericks Show », une émission de radio de conversation conservatrice. « Et ils sont efficaces. Alors voici mon truc : je pense avoir sauvé des millions et des millions de vies dans le monde. Nous aurions eu une autre grippe espagnole. « Et maintenant, les pays utilisent nos vaccins, et c’est formidable », a ajouté Trump. « C’est un succès énorme. » Trump a déclaré qu’il connaissait personnellement de nombreuses personnes décédées du coronavirus et a félicité son administration pour le rôle qu’il a joué dans la mise à disposition des vaccins plus tôt que prévu.

Si vous tombez malade du Coronavirus, alors vous hébergez littéralement cet ennemi, lui apportez aide et réconfort, lui offrant une chance de muter…

SCS

Surtout, les chances qu’une personne entièrement vaccinée qui attrape COIVD-19 se retrouve hospitalisée avec des symptômes graves ont été réduites de plus des deux tiers par rapport à un patient coronavirus non vacciné. L’enquête a également révélé que le risque de rupture chez les patients souffrant d’un COVID de longue durée, dont les symptômes duraient plus d’un mois, était réduit de moitié par une vaccination complète. (couper) Les données, recueillies du 8 décembre 2020 au 4 juillet 2021, montrent que sur plus de 1,2 million d’adultes ayant reçu une première dose, moins de 0,5% ont déclaré avoir contracté des infections à percées deux semaines ou plus après avoir reçu le vaccin. Parmi ceux qui ont reçu les deux injections, moins de 0,2 % ont subi une infection par percée une semaine ou plus après avoir reçu leur deuxième injection. « Parmi ceux qui ont subi une infection percée, les chances que cette infection soit asymptomatique ont augmenté de 63 % après une dose de vaccin et de 94 % après la deuxième dose », ont écrit les auteurs de l’étude dans The Lancet.

Ces merveilleux nouveaux vaccins ont été prouvés sûrs et efficaces par les 4,2 milliards de personnes qui ont reçu au moins une dose. Plus de la moitié de la population mondiale l’a reçu…

Ces vaccins miracles sont une merveille de l’ère moderne et transforment votre corps en une usine d’armes de haute technologie contre le virus.

Le gardien

« Le point crucial est que vous n’avez pas besoin d’un virus réel entre vos mains ces jours-ci, vous avez juste besoin des 28 000 lettres de son code génétique », a déclaré l’expert en coronavirus David Matthews de l’Université de Bristol. « Vous pourriez envoyer un SMS à quelqu’un et cela déclencherait le coup de feu de départ. » (couper) « C’est une nouvelle technologie, mais c’est aussi une technologie très simple », a déclaré le professeur Peter Openshaw de l’Imperial College de Londres. « Essentiellement, cela implique une synthèse chimique de base et pas beaucoup plus. Vous n’avez pas besoin de soigner soigneusement les cultures de tissus, de garder vos vaisseaux hautement stériles et ainsi de suite. Vous faites juste un brin chimique d’ARN et le placez dans une personne. C’est l’une des principales raisons pour lesquelles BioNTech et Moderna ont obtenu des résultats si rapides. C’est également une technologie très prometteuse qui pourrait être exploitée très rapidement à l’avenir, a ajouté Openshaw. « C’est presque comme un vaccin plug and play. Vous pouvez choisir d’autres fragments d’ARN et créer des vaccins combinés avec une facilité incroyable. Par exemple, vous pouvez combiner l’ARN de la grippe avec l’ARN Covid et créer un vaccin combiné contre les deux maladies. Cette technologie est révolutionnaire.

Lorsque la dernière victime de Covid sera enfin prête à se reposer dans un avenir, espérons-le, pas trop lointain, il ne restera que deux types de personnes… Ceux qui abritaient cet ennemi, et ceux qui étaient armés contre lui.

Université Elon

À ce stade, personne ne devrait avoir besoin que le gouvernement lui dise de se faire vacciner. Il ne fait aucun doute que les vaccinations offrent une protection incroyable contre ce virus. Y a-t-il des raisons d’éviter la vaccination ? Bien sûr, dans de rares cas médicaux, et peut-être pour des raisons religieuses. Mais il est déraisonnable de penser que ces exceptions devraient s’appliquer à la moitié des grands citoyens du Mississippi et d’autres États amis de Trump. En tant que scientifique, je suis un fervent partisan du concept de vérité objective. Les vaccins fonctionnent, que vous y croyiez ou non. Malheureusement, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que tous les politiciens et les médias renforcent cette vérité. Trop d’entre eux sont obsédés par les votes, les dollars ou les deux. Par exemple, l’article de Fox News auquel j’ai fait référence plus tôt était intitulé « Le gouverneur du Texas signe une ordonnance interdisant le vaccin COVID, les mandats de masque ». Ce titre pourrait chatouiller les oreilles des consommateurs de Fox qui détestent les mandats du gouvernement, mais le titre déforme ce que le gouverneur Abbott pense des vaccins. En vérité, il a reçu le vaccin en décembre dernier et a encouragé ses compatriotes texans à faire de même.

Votre « immunité naturelle » n’est en aucun cas naturelle… Sans les vaccins que vous avez reçus dans votre enfance, vous avez peut-être très bien été infirme ou décédé auparavant. Il serait téméraire pour quelqu’un de refuser une mise à niveau gratuite vers un système d’armes qui l’a protégé toute sa vie…

VOX

Jusqu’à présent, nous avons utilisé des vaccins pour éliminer complètement deux maladies : la variole et la peste bovine, qui infectent le bétail. Nous sommes également très proches de l’éradication de la poliomyélite, avec moins de 500 nouveaux cas par an, principalement en Afghanistan, au Nigéria et au Pakistan. Aux États-Unis, une longue liste de maladies ont été presque éradiquées par les vaccins : diphtérie, grippe bactérienne, rougeole, oreillons, rubéole et tétanos, entre autres.

Lorsque le vaccin contre la polio a été lancé en 1954, mes deux grands-pères vétérans de la Seconde Guerre mondiale ont veillé à ce que leurs enfants le reçoivent… Tous les sept de ces enfants sont vivants aujourd’hui.

Hôpital pour enfants de Philadelphie

Selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), entre 1950 et 1953, il y a eu environ 119 000 cas de polio paralytique aux États-Unis et 6 600 décès. La polio, un virus hautement contagieux, a touché les gens différemment. La plupart des personnes infectées étaient asymptomatiques ; d’autres présentaient des symptômes bénins tels que des maux de gorge, de la fièvre, des douleurs à l’estomac ou des vomissements. Pourtant, pour certains, cela provoquait la paralysie et parfois la mort. Alors que la polio pouvait survenir pendant l’année scolaire, les épidémies ont culminé pendant les mois d’été et les enfants étaient les plus sensibles. De nombreux aspects de la maladie, comme sa transmission et sa prévention, ont pris du temps à comprendre. Cependant, alors que des informations fiables sur la propagation de la maladie étaient disponibles, la peur ne manquait pas. L’incertitude, associée aux effets dévastateurs de la polio paralytique, a conduit à la frustration et à la panique. L’histoire de la polio américaine a une fin heureuse. Le vaccin antipoliomyélitique inactivé (VPI) du Dr Jonas Salk a été jugé « sûr, efficace et puissant » en 1955, et les taux de polio ont commencé à baisser. Dans les années 1960, un vaccin antipoliomyélitique oral, fabriqué par Albert Sabin, est devenu disponible. En moins de 25 ans, grâce à l’efficacité de ces vaccins, les États-Unis ont pratiquement éliminé la polio. Aujourd’hui, nous immunisons toujours contre la polio car les personnes voyageant vers et depuis d’autres parties du monde peuvent être infectées et réintroduire le virus dans ce pays.

Si vous voulez vraiment vous en tenir aux sociétés pharmaceutiques avides… Obtenez le coup. Ils sont payés, que ce soit dans votre bras ou à la poubelle. Plus vous attendez, plus ils gagnent d’argent.

Radio Nationale Publique

Lorsque le président de l’époque, Donald Trump, a annoncé l’initiative de vaccin COVID-19 de son administration dans la roseraie le 15 mai 2020, il a déclaré : « Cela s’appelle Operation Warp Speed. Cela signifie gros, et cela signifie rapide. Il avait raison. Le développement d’un vaccin prend généralement des années. Mais en dépensant immédiatement des milliards de dollars, l’administration Trump tentait de réduire ce délai à moins d’un an. Une grande partie de l’argent a été réservée pour aider les entreprises à préparer leur fabrication afin qu’elles puissent commencer à fabriquer des vaccins avant même de savoir avec certitude s’ils fonctionnaient. (couper) Pour cinq des six entreprises considérées comme faisant partie de l’opération Warp Speed, le gouvernement aidait à sécuriser les matières premières, l’équipement et plus encore. Les experts d’Operation Warp Speed ​​ont également aidé les usines à embaucher et à former des travailleurs et à développer des systèmes de qualité.

Vous avez peut-être le droit de risquer votre vie en pariant contre tous les experts en santé mondiale de la planète, mais cela ne signifie pas que c’est un pari intelligent…

Pendant que vous vous battez pour avoir de l’air et que vous aspirez ce ventilateur pour « posséder les libs », rappelez-vous simplement… Vous fournissez une maison chaleureuse et un terreau sûr pour le véritable ennemi.

Espérons qu’avant d’en arriver là, vous réévaluerez de quel côté vous êtes vraiment et vous vous ferez vacciner, vous et votre famille.

Aimé? Prenez une seconde pour soutenir Jake Jackson sur Patreon !

Ceci est un article Creative Commons. La version originale de cet article est parue ici.