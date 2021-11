Le patron par intérim Michael Carrick a salué deux aspects de la victoire de Manchester United à Villarreal qui les a vus réserver leur place pour les 16 derniers de la Ligue des champions.

Cristiano Ronaldo a marqué un autre but critique en fin de match avant que Jadon Sancho n’obtienne son premier sous un maillot de United pour donner à Carrick une victoire 2-0 sur l’équipe espagnole. Cependant, United était loin d’être convaincant face à une équipe 12e de Liga.

Mais là où il y a Ronaldo, il y a un moyen et son sixième but de la saison en Ligue des champions, à 12 minutes de la fin, les a mis sur la voie de la victoire.

Les Portugais ont ensuite aidé à lancer un mouvement plafonné par Sancho à la dernière minute des 90. L’attaquant anglais a écrasé un tir sous la barre pour confirmer la place de United dans les huitièmes de finale et mettre fin à la série de trois matchs sans victoire qui a coûté à Ole Gunnar. Solskjaer son travail.

S’exprimant après le match, Carrick a déclaré à BT Sport: « Nous étions prêts pour ce soir. C’est une bonne équipe qui vous fait travailler en possession.

«Les garçons ont dû creuser parfois et ont montré un peu de tout. J’ai donc été ravi de la façon dont cela s’est terminé.

La réponse de United montre du caractère

Carrick était également satisfait de la façon dont son équipe a réagi à un sort difficile.

Il a ajouté: « Lorsque vous avez souffert en termes de résultats et que vous n’êtes pas en bonne forme, individuellement et en équipe, il n’est pas facile de sortir et de laisser tout s’enclencher.

« À certains égards, c’était la meilleure façon de gagner pour moi. Nous devions montrer du caractère et nous battre.

Quant à sa propre expérience sur la ligne de touche, l’ancien milieu de terrain des Diables Rouges a déclaré : « J’ai vraiment apprécié tout ça, le soutien que j’ai eu.

« Cela n’a pas été quelques jours faciles pour quiconque au club. Ce résultat donne presque l’impression que c’est pour Ole, je ne peux pas m’en passer.

« Nous avions un travail à faire et les choses devaient être réglées. J’étais heureux de le faire et heureusement, tout s’est finalement déroulé comme prévu.

Maguire salue le résultat massif de United

Le défenseur de United sous le feu, Harry Maguire, a également estimé qu’il s’agissait d’un résultat « massif » pour le club.

Maguire a déclaré à BT Sport: « Nous savions au début du match que les deux derniers mois avaient été loin d’être assez bons, et ce soir a été un résultat important et important pour notre saison et nos fans – nous savons à quel point cela a été difficile pour eux.

«Nous devons nous assurer que c’est le début maintenant et nous devons continuer.

« La première mi-temps n’était pas jolie, elle était difficile, serrée et nerveuse – deux équipes qui savaient qu’elles ne pouvaient pas perdre le match. Nous avons rafraîchi les choses et nous avons continué.

« L’accent était mis sur un résultat, nous savons à quel point il est difficile de sortir de chez soi en Europe.

«Nous avons très bien exécuté le plan et mieux contrôlé les choses en seconde période. Nous avons probablement eu ce que nous méritions à la fin.

« Ce doit être le début. Nous devons continuer à nous améliorer et continuer à pousser.

