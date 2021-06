“Celui-ci est sur Mark Cuban”, déclare CT alors qu’il appelle à la réglementation DeFi après le retrait du tapis

Juridique & Réglementaire

“Celui-ci est sur Mark Cuban”, déclare CT alors qu’il appelle à la réglementation DeFi après s’être fait tirer dessus sur son projet promu

L’investisseur milliardaire Mark Cuban appelle à la régulation du secteur des crypto-monnaies après la débâcle avec le stablecoin algorithmique Iron Finance.

Comme nous l’avons signalé, le jeton TITAN d’Iron Finance a perdu 100% de sa valeur, passant de 60 $ à 0 $ après que les utilisateurs ont commencé à encaisser, ce qui a fait chuter les prix.

Ce n’était pas la première fois qu’un projet algorithmique stablecoin échouait alors que la communauté essaie toujours d’expérimenter comment un tel mécanisme peut fonctionner.

Je ne pouvais même pas commencer à prédire ce qui arriverait au prochain algo stablecoin, je les apprécie juste au fur et à mesure qu’ils arrivent pic.twitter.com/OXUHQOVoEo – Fonds Pool 2 d’Elmo (@0xElm0) 17 juin 2021

Cuban, le propriétaire des Dallas Mavericks, faisait partie de ceux qui ont fourni des liquidités au projet. Pas plus tard que la semaine dernière, Cuban a lancé le projet dans un article de blog, ce qui aurait pu contribuer à l’énorme augmentation du prix du jeton.

Après l’incident, Cuban a reconnu qu’il avait été touché comme tout le monde, ajoutant: “La partie la plus folle est que je suis sorti, pensant qu’ils augmentaient suffisamment leur TVL. Que Bam.

Maintenant, il souhaite que les régulateurs définissent ce qu’est un stablecoin et appelle à une réglementation. Il a écrit à Bloomberg,

«Même si je suis devenu robuste là-dessus, c’est vraiment à moi d’être paresseux. Le problème avec les jeux de fi comme celui-ci, c’est qu’il s’agit uniquement de revenus et de mathématiques et j’étais trop paresseux pour faire le calcul pour déterminer quelles étaient les mesures clés.

Il a partagé comment il avait lu à ce sujet et a décidé de l’essayer et lorsque la valeur totale verrouillée (TVL) a commencé à augmenter, il est revenu parce que son investissement en pourcentage de son portefeuille de crypto était faible.

“Mais c’était suffisant pour que je n’en sois pas content”, a-t-il ajouté.

Or, la leçon apprise ici, selon lui, c’est que ce secteur a besoin de régulation.

“La vraie question est celle de la réglementation… Il devrait y avoir une réglementation pour définir ce qu’est une pièce stable et quelle garantie est acceptable.”

Les stablecoins algorithmiques ne reposent pas sur l’affirmation selon laquelle ils valent un dollar. Au lieu de cela, les stablecoins algorithmiques espèrent maintenir la parité avec des écarts minimes. Ces pièces stables sont des expériences scientifiques et doivent être échangées en tant que telles, et non en tant que pièces stables. https://t.co/IQMIH5qInr – Alex Krüger (@krugermacro) 18 juin 2021

Avec autant d’acteurs impliqués dans cette activité lucrative, Cuban veut que les régulateurs couvrent tout – Qu’est-ce qu’un stablecoin ? Devrait-il y avoir un USD physique pour chaque dollar comme les bons du Trésor américain ? Quelles sont les options de garantie acceptables ?

“Probablement étant donné que les pièces stables doivent probablement atteindre des centaines de millions ou plus pour être utiles, elles devraient être enregistrées.”

Bien que ce soit peut-être la première fois que Cuba décide de faire un singe, ce n’était certainement pas la première fois pour la communauté de la cryptographie, et ils ont eu plusieurs de ces accidents et tirs de tapis. Aujourd’hui encore, BeetsFarm, basé sur Polygon, est devenu robuste pour environ 100 000 $ et plus.

Cuban était responsable de ses propres recherches (DYOR), selon Crypto Twitter (CT).

Les Stablecoins n’avaient pas besoin de réglementation avant que Mark ne devienne robuste. Les pièces stables n’ont pas besoin de réglementation après que Mark soit devenu robuste. Et @mcuban s’il vous plaît rappelez-vous ce que signifie le “de” dans “defi”, maintenant que vous y êtes impliqué. https://t.co/BebuBDJsoI – Erik Voorhees (@ErikVoorhees) 17 juin 2021

“Ce produit est déjà réglementé, cette pièce est plus probablement qu’improbable un titre non enregistré, vous auriez dû le savoir et vous l’avez quand même acheté”, a déclaré Preston Byrne, associé du cabinet d’avocats Anderson Kill.

« N’appelez pas à plus de réglementation simplement parce que votre équipe d’investissement en crypto ne sait pas ce qu’elle fait. Celui-ci est sur vous.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.