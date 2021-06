Celui de Cervera a réussi à mener la matinée et la séance d’ouverture du GP d’Allemagne

18/06/2021 à 11h23 CEST

Marc Marquez il vient de donner son premier avertissement en signant le meilleur temps de la séance d’ouverture du Grand Prix d’Allemagne MotoGP sur le circuit du Sachsenring.

Marquez, qui a son circuit talisman au Sachsenring, puisqu’il s’impose sur cette étape depuis 2010 et dans toutes les catégories, en 125cc, Moto2 et MotoGP, il n’a pas fallu plus de quatre tours pour faire comprendre qu’il sait qu’ici, en Allemagne, vous pouvez atteindre le point de basculement qui vous permet de monter en puissance pour le reste de la saison.

Le pilote Repsol Honda arrive sur un circuit qui se déroule dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, dans lequel presque toutes les courbes – dix sur treize – sont à gauche, ce qui signifie que son bras droit battu repose et a un long chemin à parcourir. main au niveau des réglages de la moto et, en quatre tours, on a pu constater que c’était le cas et, ce qui est plus significatif, son meilleur temps a été réalisé avec des pneus intermédiaires, il n’a même pas eu à recourir à des gommes plus tendres pour ça.

Au contraire, les entraînements des Espagnols n’ont pas trop bien commencé. Jorge Martin (Ducati Desmosedici GP21) et Pol Espargaro (Repsol Honda RC 213 V), qui s’est écrasé, sans conséquence pour leur intégrité physique, respectivement dans les virages douze et deux.

Ni pour les français Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), le leader mondial, tombé au même moment que Martin, mais dans son cas, il y avait un autre malaise dans une épaule qui restait là, dans le malaise.

Pendant ce temps, en tête du classement, un autre Espagnol a déjà donné le premier avertissement, Marc Marquez (Repsol Honda RC 213 V), qui a tout de suite, dans son quatrième tour, pris la tête avec un très bon temps, 1:21.660, soit à peine une seconde et demie derrière le record absolu de la piste qu’il détient depuis 2019 avec 1 : 20,195.

Malgré sa chute et quelques tours rapides annulés pour dépassement des limites de la piste, le leader mondial s’approche peu à peu du record de Marquez, et moins d’un quart d’heure après la fin de la séance, il était déjà deuxième à un peu plus de deux dixièmes et demi de seconde derrière l’Espagnol, 1 : 21.918, qui s’est progressivement abaissé avec 1 : 21.881 et 1 : 21.828 .

Jusqu’à présent, le leader mondial est arrivé et là, d’abord, il a enduré Marc Marquez toute la séance, au cours de laquelle deux autres Honda étaient en tête, celle du japonais Takaaki nakagami, troisième, et la Repsol Honda de Pol Espargaro, chambre.