Celui d’un des sponsors de Mayweather vs Paul : crypto-monnaies et bien plus

Dimanche dernier, le boxeur Floyd Mayweather, 44 ans, et le youtubeur Logan Paul se sont rencontrés sur le ring lors d’un combat d’exhibition, qui a été un grand spectacle non seulement pour le résultat. L’ancien champion du monde, qui porte le surnom d’Argent pour sa passion avouée pour l’argent, a attiré de nombreux sponsors à investir dans le spectacle du week-end. A Olé on vous dit qui a mis l’argent :

SPONSORS AU SEIN DU QUADRILATÉRALE

TMT L’équipe de l’argent

Money, une machine à générer de l’argent, a créé sa propre marque appelée The Money Team, reconnue dans le monde entier, qui non seulement le représente lui et son équipe mais s’est également imposée dans la culture urbaine. La marque a commencé à se développer et plusieurs collègues du monde de la boxe et de grands hommes d’affaires l’ont rejoint. À tel point qu’il a lancé sa propre ligne de vêtements, qui propose des t-shirts, des chapeaux et des sweat-shirts, et l’un de ses plus importants promoteurs est le chanteur Justin Bieber.

Afficher l’heure

Il s’agit d’une société de transmission en ligne, qui était chargée d’organiser l’événement et de vendre la transmission aux chaînes correspondantes.

Publicité Showtime annonçant le combat Mayweather-Paul. Photo : Cliff Hawkins / . / .

App Cash

Il s’agit d’une application de paiement qui permet aux personnes d’envoyer ou de recevoir de l’argent entre leurs utilisateurs via le téléphone mobile aux États-Unis.

Cash App l’un des sponsors de la lutte entre Mayweather et Paul. Photo : Cliff Hawkins / . / .

Rédaction

Il s’agit d’un site Internet de paris sportifs et de concours quotidiens fantastiques. Cette société a dans son conseil d’administration l’ancien basketteur de renom Michael Jordan. Drafting n’était pas seulement le sponsor de l’événement, mais a également donné 50 000 $ à ceux qui ont répondu correctement à toutes les questions qu’ils ont postées sur leur site à des fins de divertissement, car le combat était une exposition et il n’y avait pas de résultats officiels, de sorte que, pourrait pas être parié.

Stade de Hard Rock

C’est un stade multisports situé à Miami Gardens où l’événement a eu lieu. Il a une capacité de jusqu’à 75 540 spectateurs. Ce stade est le domicile officiel des Miami Dolphins dans la NFL et des Miami Hurricanes dans le football universitaire. En outre, il a accueilli des événements majeurs tels que le Super Bowl, six fois, et le Miami Tennis Open, entre autres.

Salle d’évasion

C’est une salle d’évasion officielle de SAW à Las Vegas, où Mayweather est allé jouer avec sa famille il y a quelque temps, et on pouvait le voir très amusant et concentré à résoudre les énigmes et à terminer chaque pièce à temps. Avec sa famille, ils ont presque réussi à gagner tout le match, ce qui est très difficile car c’est l’une des salles les plus grandes, les plus intenses et les plus longues au monde et la numéro un aux États-Unis.

Mayweather avec Jason Egan, le producteur de la salle d’évasion SAW de Las Vegas.

Promotions Mayweather

Il s’agit d’une société de promotion de boxeurs fondée en 2007 par Floyd Mayweather. En outre, elle promeut différentes formes de divertissement en direct, notamment des événements sportifs, musicaux et théâtraux, ainsi que des productions cinématographiques et télévisuelles.

SPONSORS À MAYWEATHER

Ethereum Max

Floyd Mayweather dans le T-shirt Ethereum Max. Cliff Hawkins / . / .

C’est un système de code, qui a sa propre crypto-monnaie Ether, en plus, il fonctionne comme une plate-forme pour de nombreuses autres crypto-monnaies. Il y a quelque temps, Mayweather a participé à un événement Bitcoin où il portait un t-shirt Ethereum et a été durement critiqué par la foule en raison des opinions du combattant concernant les monnaies numériques.

Seuls les fans

C’est un site au contenu interdit, où chaque utilisateur peut créer son propre contenu et gagner de l’argent, qui peut être des vidéos, des audios, des photographies, etc. Ces derniers jours, on savait que Floyd avait rejoint cette plateforme où il avait déjà son propre compte et avait promis de télécharger son propre contenu : “OnlyFans sera une nouvelle expérience pour les fans”a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, le représentant d’Only Fans a annoncé : “Floyd” Money “Le partenariat entre Mayweather Jr. et OnlyFans comprend un contenu exclusif et un parrainage de combat”.

Nouvelle mode

Il s’agit d’une entreprise de vente au détail de vêtements pour femmes aux États-Unis, qui propose des ventes en ligne et seulement cinq magasins physiques.

Pariez en ligne

C’est un site de jeu en ligne, qui propose des paris sportifs et des courses de chevaux ainsi que des casinos en ligne. Sur ce site vous pourriez parier sur le combat entre Mayweather et Paul.

