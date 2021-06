“Celui qui a décidé de me mettre dehors, j’aimerais qu’il me le dise en face”

23/06/2021 à 6h30 CEST

Àngels Fàbregues / David Rubio

Le 10 mai, il est apparu que le nouveau conseil d’administration du Barça avait décidé de révoquer Xavi Pascual en tant qu’entraîneur de l’équipe de handball. Personne ou presque n’a compris la mesure, puisqu’il s’agit d’un entraîneur qui a remporté au total 61 titres. Deux d’entre eux n’avaient pas encore été contestés et il les a gagnés en guise de réponse. Le troisième champion était le sien, alors il part avec ses bottes.

Comment se passent les émotions ?

Très bien. Tout est maintenant fermé et prêt pour de nouveaux défis.

L’avez-vous déjà digéré ?

Oui tout à fait. Ceux qui me connaissent savent que quand je le dis, c’est ainsi. Ce sont des étapes de la vie. Je suis extrêmement reconnaissant d’avoir passé 12 ans dans l’équipe première, très reconnaissant aux personnes qui m’ont mis, qui m’ont soutenu, à ceux qui ont travaillé avec moi… C’est un cycle qui s’est refermé. Pas de problème.

Est-ce plus facile à digérer avec la Ligue des Champions en poche ?

La Ligue des champions n’aide pas à digérer, ça aide de voir qu’on a beaucoup influencé le handball ces dernières années. Cela nous a aidé à être reconnus pour cela, mais pas pour moi mais pour l’équipe. Mais la conscience serait absolument calme si nous l’avions perdue.

S’il n’avait pas été gagné, auriez-vous le sentiment que cette façon de jouer révolutionnaire n’aurait pas eu de prix ?

Oui, mais je comprends aussi qu’il n’y a pas qu’une seule façon de jouer. Chaque équipe joue ce à quoi elle s’adapte. Peut-être que sans ces joueurs, nous devrions jouer différemment.

Selon vous, quelles sont les vraies raisons de votre licenciement ?

Que vous devriez demander à ceux qui ont décidé. Il y a beaucoup de gens qui dirigent et des gens qui les conseillent et c’est eux qui doivent répondre à cette question.

Si nous avons élu un président qui croit qu’un changement doit être fait, alors bienvenue, je n’ai rien à dire.

De l’extérieur, 61 titres avec trois Champions devraient être un gage de continuité…

Comme je l’ai toujours dit, le président est quelqu’un pour qui nous avons tous voté. Et moi aussi, car je suis membre du Barça. Si nous avons élu un président qui croit qu’un changement doit être fait, alors bienvenue, je n’ai rien à dire.

Que diriez-vous en regardant dans les yeux la personne qui a vraiment décidé de vous retirer ?

Tout d’abord, j’aimerais que vous me le disiez en face.

Mais Laporta vous a parlé…

Oui, mais alors que mon licenciement était déjà consommé. J’ai parlé avec Rafa Yuste, j’ai parlé avec le PDG (Ferran Reverter), avec Xavi Budó et avec Joan Soler. J’ai parlé à ces quatre personnes, mais je pense qu’aucune d’entre elles n’a décidé que je parte.

J’insiste… A celui qui a décidé que tu devrais partir, que dirais-tu ?

Eh bien, laisse-le sortir et me dire qui il est.

Quelle est votre relation avec le nouveau conseil d’administration ? Vous avez dédié la Ligue des Champions à Laporta…

Je n’ai jamais eu de mauvais pressentiment avec Laporta. Je le pensais du fond du cœur. J’ai eu trois présidents et avec chacun j’ai gagné une Ligue des Champions. Il y a 12 ans, j’ai été appelé par Jan (Laporta) et cette année-là, c’était mauvais pour moi de perdre la finale. Ce devait être le dernier et je pense qu’être bien né, c’est être reconnaissant. Cela m’a laissé très calme, mais la relation avec Laporta a été cordiale et correcte, même si j’ai beaucoup plus de relations avec Rafa Yuste. Et avec les cadres avec qui j’ai parlé je n’ai pas eu de problèmes… au contraire.

Et avec Enric Masip ?

La relation s’est détériorée ces dernières années mais je ne sais pas pourquoi, je suppose que la distance fait s’estomper la relation, mais je n’ai rien contre.

La gestion du « thème Barrufet » est-elle un chapitre à part ?

Le ‘thème Barrufet’ je ne comprends pas. Je ne peux pas le comprendre. Il méritait mieux. Je pense sincèrement que le club n’a pas été à la hauteur.

Nous devons regarder en avant. La chose la plus importante est d’être calme avec soi-même et je le suis beaucoup.

Vous voulez déjà faire table rase et penser au Dynamo Bucarest ?

Je l’ai déjà fait. J’ai mis la clé et j’ai fermé. C’est le passé. Quand j’étais au Barça, à la fin d’un match je pensais déjà au suivant. C’est ma philosophie de vie. Nous devons regarder en avant. La chose la plus importante est d’être calme avec soi-même et je le suis beaucoup.

Êtes-vous inquiet de ce qui pourrait arriver au Barça à partir de maintenant ?

Pas.

Et comment culé ?

En tant que culé, je veux toujours que le Barça gagne, sauf contre le Dinamo pendant que je suis ici. Quand j’y vais, laisse le Barça gagner.